Присяжные в США присудили Qualcomm 2 доллара в споре с Arm — Channel NewsAsia
Суд присяжных в штате Делавэр в США присудил Qualcomm 2 доллара номинального возмещения в споре с Arm Holdings по поводу архитектурного лицензионного соглашения. По словам представителя Qualcomm, присяжные также установили, что Arm нарушила это соглашение и намеренно пыталась помешать бизнесу Qualcomm. О решении сообщает Channel NewsAsia.
Номинальное возмещение
Заявление представителя Qualcomm прозвучало во вторник, 13 октября. По его словам, присужденные 2 доллара являются номинальным возмещением. Сообщение о выводах присяжных относительно нарушения соглашения и действий Arm источник приводит со ссылкой на представителя Qualcomm.
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Arm Holdings не предоставила немедленного комментария в ответ на запрос Reuters. В материале не приведена позиция компании относительно решения присяжных или заявления представителя Qualcomm.
Реакция рынка
После сообщения о решении акции Arm во второй половине торговой сессии снизились более чем на 1%. Других деталей решения суда или условий лицензионного соглашения источник не приводит.