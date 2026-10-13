Международный валютный фонд в Бангкоке, Таиланд, предупредил, что мировая экономика может приблизиться к пределам своей устойчивости из-за истощения аварийных запасов нефти и ограниченных возможностей государственных бюджетов. Об этом говорится в новом прогнозе World Economic Outlook, сообщает The Guardian.

В МВФ отметили, что в течение последних шести месяцев глобальная экономика выдержала последствия конфликта на Ближнем Востоке лучше, чем ожидалось. Смягчить влияние на цены на нефть помогли перенаправление поставок в обход Ормузского пролива и высвобождение стратегических энергетических резервов.

Запасы нефти и бюджетные резервы

В то же время фонд указал, что экстренные запасы нефти истощаются, а высокий государственный долг и дефициты во многих странах могут ограничить способность правительств защищать потребителей в случае нового скачка цен. МВФ призвал укреплять возможности поставок и восстанавливать резервы экономической политики.

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Международное энергетическое агентство в марте объявило о крупнейшем в истории экстренном высвобождении нефтяных резервов. По данным издания, Стратегический нефтяной резерв США недавно опустился до самого низкого уровня с 1982 года.

Прогнозы роста и инфляции

МВФ незначительно повысил прогноз мирового экономического роста на 2026 год — до 3,1% против 3% в июльском обновлении. Прогноз на 2027 год оставили без изменений на уровне 3,4%. Для США фонд сохранил прогноз роста на 2026 год на уровне 2,3% и повысил оценку на 2027 год с 2,2% до 2,3%.

Риски для глобальной экономики, по оценке МВФ, преобладают в сторону ухудшения. Среди угроз фонд назвал возможную эскалацию на Ближнем Востоке, перебои в работе энергетической инфраструктуры, кибератаки и экстремальные погодные явления. Глобальная инфляция, согласно прогнозу, составит 4,7% в 2026 году и снизится до 4,1% в 2027 году.

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