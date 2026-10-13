Акции Micron, SK Hynix и Samsung Electronics снизились после того, как китайская ChangXin Memory Technologies (CXMT) сообщила о прогрессе в разработке новой архитектуры микросхем памяти. Во вторник акции Micron потеряли 3,62%, бумаги SK Hynix на южнокорейской бирже закрылись снижением на 10%, а Samsung Electronics подешевела на 7,4%, сообщает CNBC.

Новая архитектура памяти

CXMT, которую CNBC называет ведущим китайским производителем чипов памяти, заявила, что продвинулась в разработке архитектуры, которая позволит повысить плотность хранения данных — размещать больше информации в меньшем пространстве. Компания является китайским конкурентом Micron, SK Hynix и Samsung на рынке памяти.

Также снизились котировки компаний, связанных с сегментом памяти, в частности SanDisk, Seagate и Western Digital. Аналитики считают, что CXMT все еще отстает от мировых конкурентов в передовых разработках памяти, поэтому сообщения о ее технологическом прогрессе могут влиять на оценку инвесторами преимуществ глобальных производителей.

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Позиции CXMT на рынке

Штаб-квартира CXMT находится в Хэфэе. Компания была основана в 2016 году, а после первичного публичного размещения акций в июле стала заметнее за пределами Китая. В день дебюта на шанхайской технологической площадке STAR Market ее акции выросли почти на 466%.

По данным HSBC, доля CXMT на мировом рынке динамической оперативной памяти DRAM выросла примерно до 10% против около 4% годом ранее. В то же время компания сталкивается с трудностями доступа к оборудованию для производства самых современных полупроводников из-за экспортных ограничений США, в частности касающихся литографических машин EUV нидерландской ASML.

По данным CNBC, CXMT планирует до конца 2026 года выпустить новый продукт серверной памяти, основанный на новой архитектуре ячеек. Эта разработка должна обеспечить более высокую плотность хранения данных на основе технологии 4F square, над которой также работает SK Hynix.

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