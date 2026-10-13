中国长鑫存储技术有限公司（CXMT）宣布在新型存储芯片架构研发方面取得进展后，Micron、SK海力士和三星电子的股价下跌。周二，Micron股价下跌3.62%，SK海力士在韩国交易所的股票收盘下跌10%，三星电子下跌7.4%，CNBC报道。

新型存储架构

CNBC称为中国领先存储芯片制造商的CXMT表示，其在开发一种可提高数据存储密度的架构方面取得进展——即在更小空间内存储更多信息。该公司是Micron、SK海力士和三星在存储器市场上的中国竞争对手。

与存储器领域相关的公司，包括SanDisk、希捷和西部数据，股价也出现下跌。分析师认为，CXMT在先进存储器研发方面仍落后于全球竞争对手，因此有关其技术进展的消息可能影响投资者对全球制造商优势的评估。

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CXMT的市场地位

CXMT总部位于合肥。该公司成立于2016年，并在7月首次公开募股后在中国以外变得更受关注。在上海科创板STAR Market上市首日，其股价上涨近466%。

汇丰银行数据显示，CXMT在全球动态随机存取存储器（DRAM）市场的份额已从一年前的约4%升至约10%。与此同时，由于美国出口限制，该公司在获取生产最先进半导体所需设备方面面临困难，其中包括涉及荷兰ASML的EUV光刻机的限制。

据CNBC报道，CXMT计划在2026年底前推出一款基于新型存储单元架构的服务器内存产品。这项开发预计将基于4F square技术实现更高的数据存储密度，SK海力士也在研发该技术。

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