Akcje Micron, SK Hynix i Samsung Electronics spadły po tym, jak chińska ChangXin Memory Technologies (CXMT) poinformowała o postępach w opracowaniu nowej architektury układów pamięci. We wtorek akcje Micron straciły 3,62%, walory SK Hynix na południowokoreańskiej giełdzie zamknęły sesję spadkiem o 10%, a Samsung Electronics potaniał o 7,4%, informuje CNBC.

Nowa architektura pamięci

CXMT, którą CNBC nazywa wiodącym chińskim producentem chipów pamięci, oświadczyła, że poczyniła postępy w opracowaniu architektury, która umożliwi zwiększenie gęstości przechowywania danych — umieszczenie większej ilości informacji na mniejszej przestrzeni. Spółka jest chińskim konkurentem Micron, SK Hynix i Samsunga na rynku pamięci.

Spadły także notowania spółek związanych z segmentem pamięci, w tym SanDisk, Seagate i Western Digital. Analitycy uważają, że CXMT nadal pozostaje w tyle za światowymi konkurentami w zaawansowanych rozwiązaniach pamięci, dlatego informacje o jej postępie technologicznym mogą wpływać na ocenę przez inwestorów przewag globalnych producentów.

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Pozycja CXMT na rynku

Siedziba CXMT znajduje się w Hefei. Spółka została założona w 2016 roku, a po pierwszej ofercie publicznej w lipcu stała się bardziej widoczna poza Chinami. W dniu debiutu na szanghajskim rynku technologicznym STAR Market jej akcje wzrosły o prawie 466%.

Według HSBC udział CXMT w światowym rynku dynamicznej pamięci o dostępie swobodnym DRAM wzrósł do około 10%, wobec około 4% rok wcześniej. Jednocześnie spółka ma trudności z dostępem do sprzętu do produkcji najnowocześniejszych półprzewodników z powodu amerykańskich ograniczeń eksportowych, w szczególności dotyczących maszyn litograficznych EUV holenderskiej firmy ASML.

Według CNBC CXMT planuje do końca 2026 roku wypuścić nowy produkt pamięci serwerowej oparty na nowej architekturze komórek. Rozwiązanie to ma zapewnić większą gęstość przechowywania danych w oparciu o technologię 4F square, nad którą pracuje również SK Hynix.

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