国际货币基金组织在泰国曼谷警告称，由于紧急石油储备不断耗尽以及政府预算能力有限，全球经济可能接近其韧性极限。新一期《世界经济展望》预测报告提出了这一观点，《卫报》报道。

国际货币基金组织指出，过去六个月中，全球经济承受中东冲突后果的表现好于预期。绕开霍尔木兹海峡重新安排供应，以及释放战略能源储备，帮助缓解了对油价的影响。

石油储备与财政缓冲

与此同时，该基金指出，紧急石油储备正在耗尽，而许多国家的高公共债务和财政赤字可能限制政府在再次出现价格飙升时保护消费者的能力。国际货币基金组织呼吁加强供应能力，并重建经济政策缓冲。

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国际能源署3月宣布了史上最大规模的紧急石油储备释放。据该报报道，美国战略石油储备近日降至1982年以来的最低水平。

增长与通胀预测

国际货币基金组织将2026年全球经济增长预测小幅上调至3.1%，高于7月更新时的3%。2027年的预测维持在3.4%不变。对于美国，该基金维持2026年2.3%的增长预测，并将2027年的预估从2.2%上调至2.3%。

国际货币基金组织评估认为，全球经济面临的风险偏向下行。该基金列举的威胁包括中东局势可能升级、能源基础设施运行中断、网络攻击和极端天气事件。预计全球通胀率将在2026年达到4.7%，并于2027年降至4.1%。

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