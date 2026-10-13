W Japonii ceny hurtowe we wrześniu 2026 roku wzrosły o 6,8% w ujęciu rocznym, wynika ze wstępnych danych Banku Japonii. Wskaźnik okazał się niższy od mediany prognoz ekonomistów, którzy oczekiwali rocznego wzrostu o 7,6%, informuje Channel NewsAsia.

Spowolnienie rocznego wzrostu

W sierpniu indeks cen towarów dla przedsiębiorstw wzrósł o 7,6% w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku. W lipcu roczny wzrost wyniósł 7,7%. Wrześniowy odczyt indeksu wyniósł 135,7 punktu.

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Indeks cen towarów dla przedsiębiorstw odzwierciedla ceny, po których firmy sprzedają sobie nawzajem towary i usługi. Bank Japonii zaznaczył, że dane są wstępne, a wskaźniki za poprzednie okresy mogą zostać zrewidowane.

Dynamika miesięczna

W ujęciu miesięcznym indeks we wrześniu spadł o 0,3%, podczas gdy rynek oczekiwał jego wzrostu o 0,5%. W sierpniu wskaźnik również obniżył się o 0,3% miesiąc do miesiąca. W lipcu wzrósł o 0,4%.

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