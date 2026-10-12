Amerykańska linia lotnicza Delta Air Lines przesunęła na marzec uruchomienie bezpośredniego lotu między Atlantą a Rijadem w Arabii Saudyjskiej. Przewoźnik planował otworzyć trasę 23 października; miał to być pierwszy bezpośredni lot komercyjny między USA a Arabią Saudyjską obsługiwany przez amerykańską linię lotniczą.

Uruchomienie odłożono z powodu sytuacji na lotnisku

Jak informuje CNBC, decyzję podjęto po kilku śmiertelnych atakach na Międzynarodowy Port Lotniczy im. Króla Chaleda w Rijadzie. Od czwartku odwołano tysiące lotów do i z lotniska, według danych serwisu Flightradar24.

Ataki, za które odpowiedzialność przyznali wspierani przez Iran jemeńscy Huti, nasiliły się w sobotę. Według urzędników pocisk uderzył w terminal pasażerski lotniska: zginęło co najmniej 12 osób, a ponad 300 zostało rannych. W poniedziałek lotnisko pozostawało zamknięte.

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Reakcja Delta i ostrzeżenie FAA

Połączenie miało być obsługiwane szerokokadłubowym samolotem Airbus A350-900. Delta poinformowała, że utrzymuje ścisły kontakt z odpowiednimi partnerami rządowymi i lotniczymi, w tym z Saudia i Riyadh Air, oraz monitoruje sytuację. Firma nazwała Arabię Saudyjską ważnym dla siebie rynkiem i oświadczyła, że zamierza działać w królestwie w długiej perspektywie.

Prezes Delta Ed Bastian powiedział wcześniej CNBC, że bezpieczeństwo zadecyduje o przesunięciu startu trasy. W niedzielę Federalna Administracja Lotnictwa USA zaleciła amerykańskim liniom lotniczym zachowanie ostrożności podczas lotów w Arabii Saudyjskiej lub w jej pobliżu ze względu na zagrożenia dla bezpieczeństwa lotów związane z aktywnością wojskową i systemami nawigacyjnymi. Ostrzeżenie obowiązuje do 10 grudnia.

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