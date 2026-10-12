Американская авиакомпания Delta Air Lines перенесла на март запуск беспосадочного рейса между Атлантой и Эр-Риядом в Саудовской Аравии. Перевозчик планировал открыть маршрут 23 октября; это должен был быть первый беспосадочный коммерческий рейс между США и Саудовской Аравией, выполняемый американской авиакомпанией.

Запуск отложили из-за ситуации в аэропорту

Как сообщает CNBC, решение приняли после нескольких смертельных атак на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде. С четверга тысячи рейсов в аэропорт и из него были отменены, согласно данным сервиса Flightradar24.

Атаки, ответственность за которые взяли поддерживаемые Ираном йеменские хуситы, усилились в субботу. По словам чиновников, снаряд попал в пассажирский терминал аэропорта: по меньшей мере 12 человек погибли, более 300 получили ранения. По состоянию на понедельник аэропорт оставался закрытым.

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Реакция Delta и предупреждение FAA

Сообщение планировали выполнять широкофюзеляжным самолетом Airbus A350-900. В Delta заявили, что поддерживают тесный контакт с соответствующими государственными и авиационными партнерами, в том числе Saudia и Riyadh Air, и отслеживают ситуацию. Компания назвала Саудовскую Аравию важным для себя рынком и заявила о намерении работать в королевстве в долгосрочной перспективе.

Генеральный директор Delta Эд Бастиан ранее говорил CNBC, что безопасность будет определять решение о переносе запуска маршрута. В воскресенье Федеральное управление гражданской авиации США посоветовало американским авиакомпаниям соблюдать осторожность при полетах в Саудовской Аравии или вблизи нее из-за рисков для безопасности полетов, связанных с военной активностью и навигационными системами. Предупреждение действует до 10 декабря.

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