美国航空公司达美航空将美国亚特兰大与沙特阿拉伯利雅得之间直飞航线的开通时间推迟至3月。该航空公司原计划于10月23日开通这条航线；这原本将是由美国航空公司运营的首条美国与沙特阿拉伯之间的直飞商业航班。

因机场局势推迟开通

据CNBC报道，这一决定是在利雅得哈立德国王国际机场遭受数次致命袭击后作出的。根据Flightradar24的数据，自周四以来，往返该机场的数千个航班已被取消。

由伊朗支持的也门胡塞武装宣称负责的袭击在周六加剧。官员表示，一枚炮弹击中机场客运航站楼：至少12人死亡，超过300人受伤。截至周一，该机场仍处于关闭状态。

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Delta的回应和FAA警告

该航线原计划由空客A350-900宽体飞机执飞。达美航空表示，公司与相关政府及航空合作伙伴保持密切联系，其中包括沙特阿拉伯航空和利雅得航空，并持续关注局势。该公司称沙特阿拉伯是其重要市场，并表示打算长期在该王国运营。

达美航空首席执行官埃德·巴斯蒂安此前向CNBC表示，安全将决定是否推迟该航线的开通。周日，美国联邦航空管理局建议美国航空公司在沙特阿拉伯境内或附近飞行时保持谨慎，因为军事活动和导航系统带来飞行安全风险。该警告有效期至12月10日。

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