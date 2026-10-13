Akcje Six Flags Entertainment spadły w poniedziałek o ponad 10% w handlu pozasesyjnym po doniesieniach o śmierci jednej osoby i obrażeniach kilku innych w parku Six Flags Over Georgia w hrabstwie Cobb w stanie Georgia w USA. Informuje o tym CNBC, powołując się na lokalną policję.

Incydent na Goliath

Według policji do incydentu doszło krótko przed godz. 16:00 czasu lokalnego na kolejce górskiej Goliath o wysokości 200 stóp, czyli około 61 metrów. Organy ścigania nie ujawniły dodatkowych szczegółów.

Świadkowie powiedzieli lokalnej stacji telewizyjnej, że widzieli mężczyznę spadającego z atrakcji i kilkakrotnie uderzającego o jej konstrukcję. Po zatrzymaniu kolejki górskiej w pobliżu szczytu trasy pasażerów ewakuowano. Okoliczności te opierają się na relacjach naocznych świadków.

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Reakcja spółki i rynku

Six Flags oświadczyło, że pracownicy parku i lokalne władze natychmiast zareagowali na zdarzenie. Spółka poinformowała o pełnej współpracy w dochodzeniu, tymczasowym zamknięciu podobnych atrakcji w swoich parkach oraz odmowie dalszych komentarzy z poszanowania prywatności rodziny.

Przed pozasesyjną wyprzedażą akcje spółki zakończyły regularną sesję wzrostem o 4,5%. Od początku roku ich wartość spadła o 22%.

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