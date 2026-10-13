Australijski regulator pozywa 12 producentów jaj — ABC News Australia

Australijska Komisja ds. Konkurencji i Ochrony Konsumentów (ACCC) wniosła do Sądu Federalnego pozew cywilny przeciwko 12 producentom i dostawcom jaj. Regulator twierdzi, że firmy, w tym Sunny Queen, największy hurtowy dostawca jaj, co najmniej od października 2020 roku koordynowały decyzje dotyczące produkcji i dostaw produktów, informuje ABC News Australia.

Zarzuty regulatora

Według ACCC strony postępowania uzgadniały wielkość produkcji, dystrybucję, plany ekspansji i brakowanie, aby reagować na możliwą nadpodaż jaj na rynku. Zdaniem regulatora takie działania mogły istotnie osłabiać konkurencję przez wiele lat.

Pozew dotyczy również nabycia nieruchomości w Pittsworth w stanie Queensland. ACCC uważa, że Sunny Queen, Doug Hall Poultry i McLean Farms skoordynowały zakup obiektu, aby nie dopuścić do jego nabycia przez konkurencyjnego dostawcę jaj.

Regulator twierdzi również, że Sunny Queen ograniczała ilości jaj, które jej konkurent Kinross Farm mógł sprzedawać klientom, oraz uniemożliwiała mu dostawy do sieci Coles, Woolworths, Aldi, Metcash i Costco.

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Stanowisko Sunny Queen

Sunny Queen zajmuje około jedną trzecią australijskiego rynku dostaw jaj do sieci detalicznych. Firma posiada obiekty magazynowe i dystrybucyjne w stanach Queensland, Nowa Południowa Walia, Wiktoria, Australia Południowa i Australia Zachodnia.

Przedstawiciel Sunny Queen zaprzeczył wszystkim zarzutom i oświadczył, że firma w pełni współpracowała z ACCC podczas dochodzenia. Sunny Queen poinformowała, że zamierza bronić się w sądzie, a działalność biznesowa będzie kontynuowana jak zwykle. Według firmy roszczenia są związane z warunkami umów z jej akcjonariuszami i głównymi dostawcami jaj w Queensland i Wiktorii.

To pierwsza sprawa ACCC dotycząca domniemanych uzgodnionych praktyk od czasu wprowadzenia zakazu ich stosowania w 2017 roku. Takie praktyki obejmują współpracę konkurentów, która wykracza poza niezależne reagowanie firm na warunki rynkowe.

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