Завод Dangote продовжив IPO на $1,6 млрд до 27 жовтня — TimesLIVE

У Нігерії компанія Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals продовжила до 27 жовтня приймання заявок на первинне публічне розміщення акцій, у межах якого планує залучити близько 1,6 млрд доларів. Раніше пропозиція, відкрита 14 вересня, мала завершитися 13 жовтня. Комісія з цінних паперів і бірж Нігерії схвалила продовження терміну на два тижні.

Як повідомляє TimesLIVE, компанія пояснила рішення значним інтересом інвесторів з різних країн Африки та наміром розширити доступ до розміщення акцій.

Розрахунок на роздрібних інвесторів

Власник нафтопереробного комплексу потужністю 700 тисяч барелів на добу Аліко Данготе прагне розширити коло акціонерів. Пропозиція розрахована на участь до 10 млн роздрібних інвесторів у Нігерії та інших країнах континенту.

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Додатковий час, за даними компанії, потрібен для розвитку каналів розподілу в інших африканських країнах, сприяння транскордонним інвестиціям, а також для відкриття рахунків, перевірки особи та виконання інших регуляторних вимог потенційними інвесторами.

Обмеження для інвесторів за межами Нігерії

У проспекті емісії зазначено, що продаж акцій не був зареєстрований як публічна пропозиція за межами Нігерії. Через це інвестори в інших країнах мають користуватися місцевими правилами або отримувати доступ через обмежену кількість відповідних онлайн-платформ.

IPO має допомогти профінансувати розширення заводу в Лагосі. У разі реалізації опціону на додаткове розміщення компанія може залучити до 2,1 млрд доларів. Підприємство почало переробляти нафту на початку 2024 року й є частиною планів Нігерії зі скорочення імпорту пального та перетворення країни на нетто-експортера нафтопродуктів.

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