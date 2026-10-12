Шмыгаль объявил об очередной реформе «Укроборонпрома»

Акционерное общество «Украинская оборонная промышленность» (УОП, бывшее ГК «Укроборонпром») планируется реорганизовать в холдинговую компанию.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр – министр энергетики Денис Шмыгаль по итогам встречи с наблюдательным советом УОП и исполняющим обязанности генерального директора Иваном Гаврилюком, подчеркнув цель объединить другие государственные оборонные активы в единую систему управления и повысить эффективность производства.

В настоящее время компания входит в топ-50 крупнейших оборонных предприятий мира и ставит перед собой цель бесперебойного обеспечения фронта оружием при одновременном развитии новейших технологий. Помимо реструктуризации, перед предприятием стоят управленческие задачи по завершению конкурса на должность нового руководителя, формированию полноценного правления и обновлению внутренней структуры.

Источник: Заявление Дениса Шмыгаля в Telegram.

В начале сентября 2026 года «Укроборонпром» за 3 млн грн заказал услуги рекрутеров для подбора кандидата на должность генерального директора.

В 2020 году генеральный директор «Укроборонпрома» анонсировал увольнение руководства и ликвидацию госконцерна в 2021 году.

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