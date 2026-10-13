Рада расследует возможные махинации с имуществом завода «Арсенал»

Верховная Рада Украины создала Временную следственную комиссию для проверки законности отчуждения земли и недвижимости завода «Арсенал» в Печерском районе Киева. Соответствующее постановление № 15556 в ходе голосования 13 октября поддержали 242 народных депутата.

Комиссия проверит управление государственным имуществом, земельные отношения и градостроительные решения в отношении объектов предприятия за весь период их перехода в частную собственность. Ранее в рамках расследования было установлено, что в результате вывода имущества завода посредством аренды с правом выкупа, реализации через налоговый залог и раздела земельных участков государству был нанесен ущерб на сумму свыше 1 млрд грн.

Источник: сайт Верховной Рады Украины.

Во Львовской области выставили на продажу за $780 тысяч предприятие водоснабжения.

Фонд государственного имущества Украины выставил на приватизационный аукцион государственное предприятие «Сирка» во Львовской области. Стартовая цена объекта — более 12,6 миллиона гривен, а в его состав входят десятки зданий и более 2,5 тысячи гектаров земельных участков.

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