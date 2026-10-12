Chiny zaimportowały ponad 1000 ton złota w osiem miesięcy — CNBC

W pierwszych ośmiu miesiącach 2026 roku Chiny zaimportowały ponad 1000 ton złota o rekordowej wartości 158,8 mld dolarów. Przekroczyło to wyniki za cały 2025 rok, kiedy kraj sprowadził 886 ton metalu o wartości 96,5 mld dolarów. We wrześniu Ludowy Bank Chin zwiększył rezerwy złota o około 23 tony — był to największy miesięczny zakup od niemal trzech lat. Jak podaje CNBC, bank centralny kupuje złoto od 23 miesięcy z rzędu — jest to najdłuższa taka seria co najmniej od 2015 roku.

Diversyfikacja rezerw

Analityk Julius Baer Carsten Menke uważa, że głównym motywem Pekinu jest dążenie do zmniejszenia zależności od dolara amerykańskiego i amerykańskich obligacji skarbowych jako aktywów rezerwowych. W jego ocenie zamrożenie przez rządy zachodnie aktywów banku centralnego Rosji — państwa-agresora — po jej inwazji na Ukrainę w 2022 roku pokazało ryzyko ograniczenia rezerw zagranicznych w warunkach napięć geopolitycznych.

Według danych Departamentu Skarbu USA w lipcu wartość chińskich inwestycji w amerykańskie obligacje skarbowe spadła do najniższego poziomu od 18 lat — 618 mld dolarów. Menke oszacował również zakupy złota przez Ludowy Bank Chin od początku roku do końca sierpnia na około 190 ton, z czego około 110 ton nie zostało oficjalnie ujawnionych.

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Popyt gospodarstw domowych i ceny

Chińskie gospodarstwa domowe i firmy kupują biżuterię, sztabki i monety, szukając bezpiecznego aktywa w warunkach słabej gospodarki. Rynek nieruchomości, który był jednym z głównych sposobów przechowywania oszczędności, przeżywa wieloletni spadek, a indeks CSI 300 od początku roku obniżył się o około 8%. Rentowność rocznych chińskich obligacji rządowych wynosiła około 1,2%, podczas gdy w USA — około 4,46%.

We wrześniu cena złota spadła o ponad 8% — do około 4176 dolarów za uncję trojańską po styczniowym szczycie powyżej 5500 dolarów. Strateg ING Ewa Manthey zaznaczyła, że chiński popyt stał się ważnym czynnikiem wspierającym notowania. Według Światowej Rady Złota, w sierpniu Chiny posiadały 2387 ton złota i zajmowały piąte miejsce na świecie pod względem wielkości rezerw złota.

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