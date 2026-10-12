Китай импортировал более 1000 тонн золота за восемь месяцев — CNBC

Китай в первые восемь месяцев 2026 года импортировал более 1000 тонн золота на рекордные $158,8 млрд. Это превысило показатели за весь 2025 год, когда страна ввезла 886 тонн металла на $96,5 млрд. В сентябре Народный банк Китая увеличил золотые резервы примерно на 23 тонны — это была крупнейшая месячная покупка почти за три года. Как сообщает CNBC, центробанк покупает золото 23 месяца подряд — это самая длительная такая серия как минимум с 2015 года.

Диверсификация резервов

Аналитик Julius Baer Карстен Менке считает, что главным мотивом Пекина является стремление снизить зависимость от доллара США и американских государственных облигаций как резервного актива. По его оценке, замораживание западными правительствами активов центрального банка России — государства-агрессора — после ее вторжения в Украину в 2022 году продемонстрировало риски ограничения иностранных резервов в условиях геополитической напряженности.

По данным Министерства финансов США, в июле объем китайских вложений в американские казначейские облигации снизился до 18-летнего минимума — $618 млрд. Менке также оценил закупки золота Народным банком Китая с начала года до конца августа примерно в 190 тонн, из которых около 110 тонн официально не были раскрыты.

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Спрос домохозяйств и цены

Китайские домохозяйства и компании покупают ювелирные изделия, слитки и монеты, ища защитный актив на фоне слабой экономики. Рынок недвижимости, который был одним из основных способов сохранения сбережений, переживает многолетний спад, а индекс CSI 300 с начала года снизился примерно на 8%. Доходность годовых китайских государственных облигаций составляла около 1,2%, тогда как в США — примерно 4,46%.

В сентябре цена золота снизилась более чем на 8% — примерно до $4176 за тройскую унцию после январского пика выше $5500. Стратег ING Ева Мантей отметила, что китайский спрос стал важным фактором поддержки котировок. По данным Всемирного совета по золоту, по состоянию на август Китай располагал 2387 тоннами золота и занимал пятое место в мире по объему золотых резервов.

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