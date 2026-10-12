CNBC：八个月内中国进口逾1000吨黄金

2026年前八个月，中国进口了超过1000吨黄金，价值创纪录的1588亿美元。这超过了2025年全年水平，当时该国进口了886吨黄金，价值965亿美元。9月，中国人民银行将黄金储备增加了约23吨——这是近三年来最大的单月购买量。正如CNBC报道，该央行已连续23个月购买黄金——这是至少自2015年以来持续时间最长的一轮购买。

储备多元化

Julius Baer分析师卡斯滕·门克认为，北京的主要动机是希望减少对美元和美国国债这类储备资产的依赖。他评估称，西方政府在俄罗斯——一个侵略国——于2022年入侵乌克兰后冻结其中央银行资产，显示出在地缘政治紧张局势下外国储备受到限制的风险。

根据美国财政部数据，7月中国持有的美国国债规模降至18年来的低点，即6180亿美元。门克还估计，中国人民银行从年初至8月底购买的黄金约为190吨，其中约110吨未被官方披露。

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家庭需求与价格

在经济疲软的背景下，中国家庭和企业正在购买珠宝、金条和金币，以寻求避险资产。房地产市场曾是储蓄保值的主要方式之一，目前正经历多年低迷；CSI 300指数自年初以来下跌约8%。一年期中国国债收益率约为1.2%，而美国约为4.46%。

9月，黄金价格下跌超过8%——在1月触及每金衡盎司5500美元以上的高点后，降至约4176美元。ING策略师埃娃·曼泰指出，中国需求已成为支撑金价的重要因素。根据世界黄金协会的数据，截至8月，中国拥有2387吨黄金，黄金储备规模位居全球第五。

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