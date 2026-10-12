Китай імпортував понад 1000 тонн золота за вісім місяців — CNBC

Китай у перші вісім місяців 2026 року імпортував понад 1000 тонн золота на рекордні $158,8 млрд. Це перевищило показники за весь 2025 рік, коли країна ввезла 886 тонн металу на $96,5 млрд. Народний банк Китаю у вересні збільшив золоті резерви приблизно на 23 тонни — це найбільша місячна закупівля майже за три роки. Як повідомляє CNBC, центробанк купує золото 23 місяці поспіль — це найдовша така серія щонайменше з 2015 року.

Диверсифікація резервів

Аналітик Julius Baer Карстен Менке вважає головним мотивом Пекіна прагнення зменшити залежність від долара США та американських державних облігацій як резервного активу. За його оцінкою, замороження західними урядами активів центрального банку Росії — держави-агресора — після її вторгнення в Україну у 2022 році продемонструвало ризики обмеження іноземних резервів в умовах геополітичної напруженості.

За даними Міністерства фінансів США, у липні обсяг китайських вкладень в американські казначейські облігації знизився до 18-річного мінімуму — $618 млрд. Менке також оцінив закупівлі золота Народним банком Китаю від початку року до кінця серпня приблизно у 190 тонн, з яких близько 110 тонн не були офіційно розкриті.

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Попит домогосподарств і ціни

Китайські домогосподарства та компанії купують ювелірні вироби, злитки й монети, шукаючи захисний актив на тлі слабкої економіки. Ринок нерухомості, який був одним з основних способів збереження заощаджень, переживає багаторічний спад, а індекс CSI 300 від початку року знизився приблизно на 8%. Дохідність однорічних китайських державних облігацій становила близько 1,2%, тоді як у США — приблизно 4,46%.

У вересні ціна золота знизилася більш ніж на 8% — приблизно до $4176 за тройську унцію після січневого піку вище $5500. Стратегиня ING Ева Мантей зазначила, що китайський попит став важливим чинником підтримки котирувань. Станом на серпень Китай мав 2387 тонн золота та посідав п’яте місце у світі за обсягом золотих запасів, за даними Всесвітньої ради із золота.

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