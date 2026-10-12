65% Amerykanów sprzeciwia się kasynom w czasie wojny: jak Polymarket i Kalshi przekształciły geopolitykę w narzędzie spekulacji

Rynki prognoz ostatecznie wykroczyły poza wąskie kręgi społeczności kryptowalutowej i przekształciły się w globalną branżę finansową o obrotach sięgających miliardów, gdzie ludzkie tragedie są monetyzowane w czasie rzeczywistym. Zakłady dotyczące zawirowań politycznych, przewrotów państwowych oraz dat rozpoczęcia operacji wojskowych wywołują coraz większe oburzenie w społeczeństwie.

Według badania przeprowadzonego przez Reuters/Ipsos 69% demokratów i 61% republikanów zdecydowanie sprzeciwia się wykorzystywaniu rynków prognoz do czerpania zysków z wyborów. Obywatele potępiają możliwość spekulacji w oparciu o publikację decyzji rządowych lub rozkazów wojskowych.

Jednak potępienie społeczne nie jest w stanie powstrzymać ogromnego napływu kapitału. Już w pierwszych miesiącach 2026 r. wolumen obrotu na zdecentralizowanej platformie Polymarket przekroczył dziesiątki miliardów dolarów, a tradycyjni gracze z Wall Street zaczęli aktywnie inwestować w podobne start-upy. Tam, gdzie pojawiają się duże pieniądze, natychmiast znika obiektywny dystans.

Urzędnicy wojskowi inwestują własne środki w operacje specjalne, do których mają bezpośredni dostęp, mapy analityczne linii frontu stają się narzędziem manipulacji finansowych, a decyzje o wypłatach podejmują anonimowi posiadacze tokenów kryptograficznych.

UA.News wyjaśnia, czym różnią się modele biznesowe liderów branży prognoz, jak działają mechanizmy orakułów blockchainowych, kto i ile zarabia na handlu poufnymi danymi z wykorzystaniem informacji poufnych, oraz dlaczego właśnie front ukraiński wywołał najpoważniejsze skandale etyczne w dziedzinie politycznych zakładów bukmacherskich.

Strukturalna przepaść między Polymarket a Kalshi

Mechanizm rynków prognoz politycznych zasadniczo różni się od tradycyjnych bukmacherów. Uczestnicy kupują akcje konkretnego wyniku (na przykład „Tak” lub „Nie” na pytanie „Czy siły USA wkroczą do Iranu?”), których wartość waha się w przedziale od 0 do 1 dolara. Jeśli zdarzenie zostanie potwierdzone dokumentami, akcje zwycięskiego wyniku są rozliczane po 1 dolarze, przynosząc zysk netto ich właścicielom.

Aktualna cena kontraktu odzwierciedla zbiorową ocenę prawdopodobieństwa: jeśli kontrakt jest notowany po 65 centów, rynek ocenia szanse na jego realizację na 65%.

Liderami tej nowej gospodarki stały się dwie platformy o zasadniczo odmiennych filozofiach — Polymarket i Kalshi. Zarejestrowana w Panamie firma Polymarket opiera się na łańcuchu bloków Polygon. Nie wymaga od użytkowników potwierdzania dochodów ani podłączania rachunków bankowych, przyjmuje depozyty wyłącznie w kryptowalutach i oferuje zerowe prowizje transakcyjne.

Brak rygorystycznych regulacji pozwolił platformie uruchomić tysiące kontrowersyjnych rynków, począwszy od zakładów dotyczących użycia taktycznej broni jądrowej, aż po dokładne daty zamieszek wojskowych w krajach afrykańskich.

Natomiast firma Kalshi przeszła długą drogę ku legalizacji w tradycyjnym systemie finansowym. Firma działa w jurysdykcji Stanów Zjednoczonych, podlega rygorystycznym przepisom Komisji ds. Handlu Kontraktami Terminowymi Towarowymi (CFTC) i operuje wyłącznie dolarami fiducjarnymi. Jesienią 2024 roku firma Kalshi odniosła bezprecedensowe zwycięstwo prawne.

Sąd Apelacyjny Okręgu Kolumbii oficjalnie uznał, że CFTC przekroczyła swoje uprawnienia, próbując zaklasyfikować kontrakty polityczne jako zwykłe gry hazardowe, blokując zakłady na wybory do Kongresu. Dzięki tej decyzji Kalshi zalegalizowała handel polityczny na terytorium Stanów Zjednoczonych.

Jednak oferta platformy pozostaje konserwatywna — dominują tu decyzje Rezerwy Federalnej, wskaźniki inflacji oraz podstawowe wybory polityczne, bez jawnych spekulacji na temat konfliktów zbrojnych.

Jak wojskowi zarabiają na własnych atakach rakietowych

Główną słabością strukturalną zdecentralizowanych rynków prognoz pozostaje powszechny handel na podstawie informacji poufnych. O ile na rynku papierów wartościowych transakcje kadry kierowniczej najwyższego szczebla są ściśle kontrolowane przez Komisję Papierów Wartościowych (SEC), o tyle rynki prognoz umożliwiają zarabianie bezpośrednim uczestnikom działań wojennych lub osobom posiadającym tajemnice państwowe.

Wiosną 2026 roku analitycy finansowi odnotowali nietypową aktywność na platformie Polymarket w czasie eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Inwestorzy zaczęli inwestować setki tysięcy dolarów w dokładne daty ataków, a te zakłady w dziwny sposób się sprawdzały.

W swoim śledztwie brytyjski dziennik „The Guardian” opisał, jak anonimowi spekulanci stworzyli pulę o wartości 7,5 miliona dolarów wyłącznie na zakłady dotyczące interwencji wojskowej USA w Iranie, a obroty związane z potencjalnym zawieszeniem broni przekroczyły 280 milionów.

Zakłady zawierano na ogromne kwoty zaledwie kilka godzin przed tym, jak informacje o ruchach wojsk pojawiały się w przestrzeni publicznej.

Wewnętrzne dochodzenia prowadzone przez struktury wojskowe potwierdziły najgorsze obawy. W Izraelu policja i prokuratura wojskowa przesłuchały kilku oficerów Sił Powietrznych w sprawie wykorzystania informacji operacyjnych do wzbogacenia się na giełdzie kryptowalut. Jeden z członków załogi lotnictwa bojowego, który zarobił 46 tysięcy dolarów dokładnie w dniu eskalacji konfliktu, podczas przesłuchania otwarcie przyznał, że większość pilotów z jego eskadry obstawiała własne operacje.

Dwóch żołnierzy zostało oficjalnie oskarżonych o przekazywanie tajnych danych po tym, jak wspólnie osiągnęli ponad 244 tysiące dolarów czystego zysku dzięki prognozom dotyczącym ataków na Iran.

Anonimowość portfeli kryptowalutowych praktycznie uniemożliwia identyfikację ostatecznych beneficjentów bez zdecydowanej interwencji państwowych służb specjalnych. Platformy starają się wykorzystywać analizę łańcucha bloków do śledzenia nagłych napływów kapitału związanych z wydarzeniami o niskim prawdopodobieństwie, jednak doświadczeni insiderzy wykorzystują setki drobnych transakcji do maskowania swoich śladów finansowych.

Ukraiński front na giełdzie kryptowalut

Ze względu na dynamikę zmian i globalną skalę działania wojenne na Ukrainie stały się dla spekulantów jedną z najbardziej dochodowych nisz na Polymarket. Inwestorzy stawiają miliony na to, czy rosyjskie wojska zajmą konkretną miejscowość do określonego terminu, czy też zachodni partnerzy dostarczą nowy rodzaj uzbrojenia rakietowego.

Prognozy wojskowe o niskim prawdopodobieństwie (początkowe szanse do 35%) sprawdzają się w 52% przypadków, podczas gdy analogiczne zakłady polityczne trafiają tylko w 25%. Taka niezwykła trafność potwierdza obecność na rynku osób mających dostęp do poufnych informacji z linii frontu.

Kulminacją tego cynicznego biznesu był incydent z jesieni 2025 roku związany z ukraińskimi miastami. Na platformie przyjmowano wysokie zakłady dotyczące tego, czy centralne dzielnice Mirnohradu zostaną zajęte przed terminem wyznaczonym na połowę listopada. W przeddzień tej daty analityk amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną (ISW) wprowadził nieautoryzowane zmiany do interaktywnej mapy, błędnie zaznaczając postępy sił rosyjskich w głąb miasta.

Opierając się wyłącznie na tej zaktualizowanej mapie, algorytmy platformy uznały zdarzenie za zrealizowane i natychmiast wypłaciły zyski inwestorom, którzy obstawiali szybką okupację.

Następnego dnia ISW skorygowało swoją mapę, usuwając fikcyjne posunięcie, ponieważ nie istniały żadne wizualne potwierdzenia z linii frontu. Jednak transakcji finansowych w łańcuchu bloków nie da się cofnąć. Użytkownicy Polymarket, którzy stracili pieniądze, zaczęli dzwonić do ISW z groźbami, oskarżając analityków o korupcję i celowe manipulowanie mapami na potrzeby handlu kryptowalutami.

W sytuację zdecydowanie interweniowali ukraińscy badacze. Jak oświadczyli przedstawiciele projektu OSINT DeepState, wykorzystywanie otwartych danych kartograficznych jako arbitrażu sędziowskiego dla finansowego totalizatora jest absolutnie niedopuszczalne.

Mapy są tworzone w celu informowania wojska i ludności cywilnej o rzeczywistych zagrożeniach, a nie po to, by służyć kapitałowi spekulacyjnemu. Ten incydent znakomicie pokazał, jak łatwość zawierania cyfrowych zakładów zamienia prawdziwą krew i zniszczone miasta w abstrakcyjny instrument pochodny, gdzie utrata terytoriów staje się dla kogoś pomyślnie zamkniętym kontraktem terminowym.

Problem oraków: jak anonimowi użytkownicy decydują o losie milionowych pul

System podejmowania decyzji na Polymarket stwarza dodatkowe pole do nadużyć na dużą skalę. W przeciwieństwie do tradycyjnych bukmacherów, gdzie wynik ustala konkretna osoba prawna, rynki zdecentralizowane wykorzystują tzw. „orakule” — protokół UMA (Universal Market Access).

Gdy pojawia się spór dotyczący tego, czy zdarzenie miało miejsce, decyzję podejmują posiadacze tokenów UMA w drodze głosowania. Im więcej tokenów posiada użytkownik, tym większa jest waga jego głosu.

Stwarza to bezprecedensową okazję do korupcji. Na platformie nikt nie wie, do kogo należą największe portfele z tokenami UMA. Duzi gracze mogą świadomie gromadzić te aktywa, aby w krytycznym momencie zagłosować za fikcyjnym rozwiązaniem kontraktu, co przyniesie im miliony dolarów na Polymarket. Niejasność sformułowań w oświadczeniach politycznych staje się dla nich idealną przykrywką.

Takie manipulacje wyraźnie ujawniły się podczas negocjacji dotyczących ukraińsko-amerykańskiej umowy w sprawie wydobycia materiałów krytycznych. Spekulanci postawili ponad 7 milionów dolarów na podpisanie dokumentu w określonym terminie. Kiedy nie doszło do formalnego podpisania umowy, ale urzędnicy opublikowali wstępne protokoły dotyczące zamiaru pogłębienia współpracy, inwestorzy zaczęli masowo odwoływać się do orakula UMA.

Wykorzystali oni niejasne komentarze polityków, aby udowodnić istnienie porozumień. Z powodu braku rygorystycznej ekspertyzy prawnej w systemie zdecentralizowanego głosowania orakel uznał to zdarzenie, natychmiastowo rozdzielając miliony dolarów na korzyść najbardziej agresywnych spekulantów, którzy po prostu znaleźli lukę językową w zasadach rynku.

Kto kontroluje zakłady na wojnę

Głównym problemem rynków prognoz jest to, że znajdują się one na styku kilku obszarów regulacji — finansowych instrumentów pochodnych, gier hazardowych, kryptowalut i płatności międzynarodowych. Z tego powodu nawet w krajach o rozwiniętym systemie finansowym nie ma jednolitego podejścia do tego, jakie konkretnie kontrakty można oferować użytkownikom i gdzie przebiega granica między prognozowaniem wydarzeń a grą hazardową.

W Stanach Zjednoczonych kluczową rolę odgrywa Komisja ds. Handlu Kontraktami Terminowymi Towarowymi (CFTC), która nadzoruje odpowiednie rynki finansowe. Jednak samo zaklasyfikowanie kontraktu jako instrumentu finansowego nie oznacza, że automatycznie dozwolone jest zawieranie dowolnego zakładu. Spory regulacyjne dotyczące prognoz politycznych pokazują, jak trudno jest zastosować obowiązujące przepisy do produktów, które umożliwiają handel prawdopodobieństwem wyników wyborów, operacji wojskowych lub decyzji rządowych.

W przypadku platform zdecentralizowanych sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana. Nawet jeśli firma jest formalnie zarejestrowana w jednym kraju, jej użytkownicy, portfele kryptowalutowe, programiści i infrastruktura mogą być rozproszeni po dziesiątkach jurysdykcji. Utrudnia to ustalenie tożsamości inwestora, zamrożenie podejrzanych aktywów oraz pociągnięcie do odpowiedzialności osób wykorzystujących informacje poufne w celu osiągnięcia zysku.

Osobną kwestią jest odpowiedzialność samej platformy. Jeśli inwestor zarabia na prognozie dotyczącej ataku na obiekt wojskowy, nie oznacza to jeszcze, że wiedział o przygotowaniach do ataku. Jednocześnie niezwykle wysokie stawki, otwarte na krótko przed zdarzeniem, mogą stać się pretekstem do sprawdzenia ewentualnego wykorzystania informacji poufnych. Do skutecznego przeprowadzenia dochodzenia potrzebne są nie tylko zapisy transakcji, ale także dowody na to, skąd dana osoba uzyskała informacje i czy miała do nich legalny dostęp.

Dla Ukrainy problem ten ma szczególne znaczenie ze względu na ryzyko ujawnienia wrażliwych informacji dotyczących działań wojennych. Jeśli zainteresowanie finansowe skupia się wokół konkretnego miasta, kierunku ofensywy lub czasu ewentualnego uderzenia, każda przedwczesna publikacja danych może mieć konsekwencje wykraczające daleko poza bilans giełdowy. Jednocześnie sam fakt istnienia zakładu nie stanowi dowodu wycieku tajemnicy wojskowej: do wyciągnięcia takiego wniosku potrzebne są zweryfikowane dane dotyczące pochodzenia informacji oraz działań konkretnych uczestników.

Potencjalnym rozwiązaniem jest połączenie nadzoru finansowego, międzynarodowej wymiany informacji oraz ograniczeń dotyczących kontraktów, których wynik zależy od ofiar śmiertelnych lub przebiegu operacji wojskowych.

Granica etyczna i zagrożenie dla demokracji

Niekontrolowany wzrost wpływu rynków prognoz wywołał nie tylko oburzenie społeczne, ale także żądanie zdecydowanej interwencji regulacyjnej. Zakłady dotyczące wojny, długości życia polityków czy powodzenia aktów terrorystycznych przestały być postrzegane jako innowacyjny mechanizm gromadzenia zbiorowej inteligencji. Obywatele dostrzegli w tym zagrożenie dla fundamentalnych norm etycznych.

Największe zaniepokojenie budzi przejście takich platform od biernej obserwacji do aktywnej ingerencji w rzeczywistość. Spekulanci finansowi już dziś są gotowi szantażować ośrodki analityczne i grozić dziennikarzom, aby zmienić dane publiczne. Kiedy setki ludzi świadomie inwestują pieniądze w eskalację konfliktu zbrojnego, stają się technicznie zainteresowani eskalacją przemocy.

Amerykańscy ustawodawcy coraz częściej domagają się całkowitego zablokowania offshore’owych giełd kryptowalut, takich jak Polymarket, dla obywateli USA. Ich argument jest niezwykle prosty: społeczeństwo nie ma prawa pozwalać spekulantom cyfrowym na przekształcanie stabilności instytucji państwowych, traktatów międzynarodowych i życia żołnierzy w instrument pochodny służący do niekontrolowanych zakładów.

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