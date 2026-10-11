Chiny mogą przeznaczyć w 2026 roku 19,2% całkowitego budżetu rządu centralnego na spłatę odsetek od długu, wobec 12% w 2014 roku. Informuje o tym Fortune, powołując się na szacunki Conference Board cytowane przez Financial Times.

Koszty obsługi długu rosną w obliczu spowolnienia wzrostu gospodarczego Chin, słabego popytu wewnętrznego i problemów w sektorze nieruchomości. Jednocześnie Pekin kieruje finansowanie z banków państwowych do priorytetowych obszarów, w tym produkcji pojazdów elektrycznych, robotyki, sztucznej inteligencji i energii odnawialnej.

Odsetki stały się najszybciej rosnącą kategorią wydatków

Center for Strategic and International Studies (CSIS) wcześniej szacował udział płatności odsetkowych w wydatkach Pekinu na około 19%. To więcej niż 14% budżetu federalnego USA przeznaczane na obsługę długu, ale mniej niż w Japonii — 25,6%.

Według wyliczeń CSIS wydatki Chin na spłatę odsetek wzrosły w latach 2013–2025 o 341% — szybciej niż w jakiejkolwiek innej dużej kategorii budżetowej. W tym samym okresie całkowite wydatki rządowe zwiększyły się o 102%, wydatki na zabezpieczenie społeczne i zatrudnienie — o 207%, na naukę i technologie — o 137%, a na obronę — o 141%.

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Dług przekroczył 100% PKB

Według danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego dług brutto sektora instytucji rządowych i samorządowych Chin osiągnął w tym roku 107% PKB. Dla porównania, w 2015 roku wynosił 41% PKB. MFW prognozuje jego wzrost do 124% PKB w 2030 roku.

Capital Economics oceniało łączny dług sektora publicznego i prywatnego Chin, z wyłączeniem sektora finansowego, na ponad 300% PKB. Według firmy zadłużenie przedsiębiorstw od 2019 roku podwoiło się, podczas gdy przychody wzrosły jedynie o 30%. Prawie jedna trzecia firm, którym wierzyciele nadal przedłużają kredyty, działa ze stratą.

Główny ekonomista Capital Economics ds. Azji, Mark Williams, zauważył, że dążenie do wspierania wzrostu gospodarczego i uniknięcia utraty miejsc pracy przyczyniło się zarówno do pożyczek rządowych, jak i łagodniejszych standardów kredytowych w bankach państwowych.

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