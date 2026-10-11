中国2026年可能将中央政府总预算的19.2%用于支付债务利息，而2014年这一比例为12%。《财富》杂志报道，援引英国《金融时报》引用的世界大型企业联合会估算数据。

在中国经济增长放缓、国内需求疲软以及房地产行业面临问题的背景下，债务偿还成本正在上升。与此同时，北京正将国有银行的资金投向优先领域，包括电动汽车制造、机器人技术、人工智能和可再生能源。

利息成为增长最快的支出类别

战略与国际问题研究中心（CSIS）此前估计，利息支付约占北京支出的19%。这一比例高于美国联邦预算中用于偿债的14%，但低于日本的25.6%。

根据CSIS的计算，中国2013年至2025年的利息支付支出增长了341%，增速超过任何其他主要预算类别。在同一时期，政府总支出增长102%，社会保障和就业支出增长207%，科学技术支出增长137%，国防支出增长141%。

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债务超过GDP的100%

根据国际货币基金组织的数据，中国广义政府部门的总债务今年达到国内生产总值的107%。相比之下，2015年该比例为国内生产总值的41%。国际货币基金组织预测，到2030年该比例将升至国内生产总值的124%。

Capital Economics估计，不计金融部门，中国公共和私营部门的合计债务超过国内生产总值的300%。该公司表示，自2019年以来，企业债务已翻倍，而收入仅增长30%。债权人持续展期贷款的企业中，近三分之一处于亏损经营状态。

Capital Economics亚洲首席经济学家马克·威廉姆斯指出，为支持经济增长并避免失业，政府借款增加，国有银行的贷款标准也有所放宽。

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