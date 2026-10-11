Китай в 2026 году может направить 19,2% общего бюджета центрального правительства на выплату процентов по долгу — против 12% в 2014 году. Об этом сообщает Fortune со ссылкой на оценки Conference Board, которые цитирует Financial Times.

Расходы на обслуживание долга растут на фоне замедления экономического роста Китая, слабого внутреннего спроса и проблем в секторе недвижимости. В то же время Пекин направляет финансирование государственных банков в приоритетные сферы, в частности в производство электромобилей, робототехнику, искусственный интеллект и возобновляемую энергетику.

Проценты стали наиболее динамичной статьей расходов

Центр стратегических и международных исследований (CSIS) ранее оценивал долю процентных платежей в расходах Пекина примерно в 19%. Это больше, чем 14% федерального бюджета США, направляемые на обслуживание долга, но меньше показателя Японии — 25,6%.

По расчетам CSIS, расходы Китая на выплату процентов в 2013–2025 годах выросли на 341% — быстрее, чем любая другая крупная бюджетная категория. За тот же период общие государственные расходы увеличились на 102%, расходы на социальное обеспечение и занятость — на 207%, на науку и технологии — на 137%, а на оборону — на 141%.

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Долг превысил 100% ВВП

По данным Международного валютного фонда, валовой долг сектора государственного управления Китая в этом году достиг 107% ВВП. Для сравнения, в 2015 году он составлял 41% ВВП. МВФ прогнозирует его рост до 124% ВВП в 2030 году.

Capital Economics оценивала совокупный долг государственного и частного секторов Китая без учета финансового сектора более чем в 300% ВВП. По данным компании, долг бизнеса с 2019 года удвоился, тогда как доходы выросли лишь на 30%. Почти треть компаний, которым кредиторы продолжают продлевать займы, работает с убытками.

Главный экономист Capital Economics по Азии Марк Уильямс отмечал, что стремление поддержать экономический рост и избежать потери рабочих мест способствовало как государственным заимствованиям, так и более мягким стандартам кредитования государственных банков.

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