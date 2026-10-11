W Stanach Zjednoczonych niektóre firmy produkcyjne i pracownicy wiążą zamykanie zakładów oraz redukcje zatrudnienia ze wzrostem kosztów importowanych komponentów w związku z cłami prezydenta Donalda Trumpa. Informuje o tym Fortune.

W Zeeland w stanie Michigan producent zegarów Howard Miller zamknął fabrykę po ponad stu latach działalności, sprzedał zapasy i markę oraz zwolnił niemal 200 pracowników. Były projektant produktów Nelson VanderMey, który przez dziesięciolecia głosował na Partię Republikańską, stracił pracę. Jak powiedział, przedsiębiorstwo zależało od części produkowanych za granicą. Jednocześnie jeszcze przed wprowadzeniem ceł firma miała trudności z powodu spadku popytu na drogie zegary.

Zwolnienia w kilku stanach

W Iowa producent pojazdów rekreacyjnych Winnebago Industries zlikwidował w ubiegłym roku 200 miejsc pracy po tym, jak koszty importu aluminium, stali i elektroniki wzrosły o dziesiątki milionów dolarów. Dyrektor generalny firmy Michael Happe nazwał tę sytuację codzienną walką.

Producent sprzętu gospodarstwa domowego Vornado Air z Wichita w stanie Kansas zwolnił w lutym ponad 70 pracowników fabryki, wyjaśniając to wyższymi cenami importowanych komponentów. Dyrektor generalny Cole Goppeck stwierdził, że cła Trumpa wpłynęły na „praktycznie wszystko”.

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Jak pisze Fortune, polityka handlowa Trumpa może również w najbliższym czasie doprowadzić do redukcji zatrudnienia w kanadyjskim producencie samolotów Bombardier, który ma ponad 1 tys. pracowników w Kansas. Trump zagroził zakazem sprzedaży samolotów tej firmy w USA, jeśli nie zacznie ona produkować wszystkich samolotów w kraju.

Reakcja wyborców i Białego Domu

Polityka celna stała się tematem kampanii wyborczych w Michigan, Iowa, Kansas, Ohio i Pensylwanii. Niektórzy ankietowani pracownicy, którzy wcześniej popierali republikanów, oświadczyli, że mogą głosować na demokratów. Jednocześnie część wyborców planuje nadal popierać Partię Republikańską, uznając cła za tylko jedną z kwestii politycznych.

Według wrześniowego sondażu Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research działania Trumpa w sprawie negocjacji handlowych aprobowało około trzech na dziesięciu dorosłych Amerykanów, podczas gdy w marcu wskaźnik ten wynosił czterech na dziesięciu. Rzeczniczka Białego Domu Taylor Rogers oświadczyła, że w kraju trwa boom przemysłowy, wskazując na wzrost produkcji i zatrudnienia w budownictwie obiektów przemysłowych.

Publikacja zaznacza, że cła nie są jedyną przyczyną utraty miejsc pracy w przemyśle: fabryki redukowały zatrudnienie przez dziesięciolecia także przed ich wprowadzeniem.

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