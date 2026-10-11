В США некоторые производственные компании и работники связывают закрытие предприятий и сокращение штатов с ростом стоимости импортных компонентов из-за тарифов президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Fortune.

В Зеланде, штат Мичиган, производитель часов Howard Miller закрыл завод после более чем столетия работы, продал запасы и бренд и уволил почти 200 работников. Бывший дизайнер продукции Нельсон ВандерМей, который десятилетиями голосовал за Республиканскую партию, потерял работу. По его словам, предприятие зависело от деталей, произведенных за рубежом. В то же время еще до введения тарифов компания испытывала трудности из-за снижения спроса на дорогие часы.

Сокращения в нескольких штатах

В Айове производитель автодомов Winnebago Industries в прошлом году сократил 200 рабочих мест после того, как расходы на импорт алюминия, стали и электроники выросли на десятки миллионов долларов. Генеральный директор компании Майкл Хаппе назвал ситуацию ежедневной борьбой.

Производитель бытовой техники Vornado Air из Уичито, штат Канзас, в феврале уволил более 70 работников завода, объяснив это более высокими ценами на импортные компоненты. Генеральный директор Коул Гоппек заявил, что тарифы Трампа повлияли «практически на все».

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Как пишет Fortune, торговая политика Трампа также может в ближайшее время привести к сокращениям у канадского производителя самолетов Bombardier, у которого более 1 тыс. работников в Канзасе. Трамп угрожал запретить продажу самолетов компании в США, если она не начнет производить все самолеты в стране.

Реакция избирателей и Белого дома

Тарифная политика стала темой избирательных кампаний в Мичигане, Айове, Канзасе, Огайо и Пенсильвании. Некоторые опрошенные работники, ранее поддерживавшие республиканцев, заявили, что могут голосовать за демократов. В то же время часть избирателей планирует и дальше поддерживать Республиканскую партию, считая тарифы лишь одним из политических вопросов.

Согласно сентябрьскому опросу Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, действия Трампа в отношении торговых переговоров одобряли около трех из десяти взрослых американцев, тогда как в марте этот показатель составлял четыре из десяти. Пресс-секретарь Белого дома Тейлор Роджерс заявила, что в стране продолжается промышленный бум, сославшись на рост производства и занятости в строительстве промышленных объектов.

Издание отмечает, что тарифы не являются единственной причиной потери рабочих мест в промышленности: заводы сокращали персонал десятилетиями и до их введения.

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