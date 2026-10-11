在美国，一些制造企业和员工将工厂关闭及裁员与唐纳德·特朗普总统的关税导致进口零部件成本上升联系起来。据《财富》报道。

在密歇根州泽兰市，钟表制造商霍华德·米勒在运营逾一个世纪后关闭了工厂，出售了库存和品牌，并解雇了近200名员工。曾数十年投票支持共和党的前产品设计师纳尔逊·范德梅失去了工作。据他称，该企业依赖在国外生产的零部件。同时，甚至在关税实施前，该公司就因昂贵钟表需求下降而面临困难。

多个州出现裁员

在艾奥瓦州，房车制造商温尼贝戈工业公司去年裁减了200个工作岗位，此前其进口铝、钢材和电子产品的成本增加了数千万美元。公司首席执行官迈克尔·哈佩称，这种情况是一场日常斗争。

位于堪萨斯州威奇托的家电制造商沃纳多空气公司于2月解雇了70多名工厂员工，理由是进口零部件价格上涨。首席执行官科尔·戈佩克表示，特朗普的关税影响了“几乎所有事情”。

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《财富》写道，特朗普的贸易政策也可能在近期导致加拿大飞机制造商庞巴迪裁员，该公司在堪萨斯州拥有1000多名员工。特朗普曾威胁称，如果该公司不开始在美国生产所有飞机，将禁止其飞机在美国销售。

选民和白宫的反应

关税政策已成为密歇根州、艾奥瓦州、堪萨斯州、俄亥俄州和宾夕法尼亚州选举竞选活动的话题。一些此前支持共和党的受访员工表示，他们可能会投票给民主党。同时，部分选民计划继续支持共和党，认为关税只是众多政治议题之一。

根据美联社-NORC公共事务研究中心9月的一项调查，约十分之三的美国成年人认可特朗普在贸易谈判方面的做法，而3月时这一比例为十分之四。白宫发言人泰勒·罗杰斯表示，该国正经历工业繁荣，并援引制造业以及工业设施建设领域产出和就业的增长。

该刊物指出，关税并非制造业岗位流失的唯一原因：在关税实施之前，工厂数十年来一直在裁减员工。

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