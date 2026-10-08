在美国，高盛的20名高管可能共同分配最高5亿美元的奖金，这将成为该银行历史上规模最大的此类发放之一。首席执行官大卫·所罗门可能以高盛股票形式获得约1亿美元，《卫报》报道。

所罗门预计获得的薪酬超过其去年获得的4700万美元创纪录年度薪酬方案的两倍。最终发放金额预计将在本月晚些时候确认。

薪酬取决于银行股票

该奖金池源于高盛在2021年制定的一项长期投资计划。其规模取决于该银行股票在过去五年中的价格上涨情况，以及高盛证券相对于摩根大通和美国银行等竞争对手证券的表现。

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在此期间，高盛股价上涨约146%；自所罗门开始担任首席执行官以来，其价值上涨约300%。

计划参与者

银行总裁约翰·沃尔德伦也可能有资格获得这笔款项，他被广泛认为是所罗门可能的继任者；全球银行与市场部门联席主管阿肖克·瓦拉丹和丹·迪斯同样可能获得发放。高盛表示，其董事会设立这些奖励，是为了将薪酬与严格的业绩指标挂钩，确保领导层继任，并在竞争激烈的市场中留住关键员工。

有关可能发放奖金的消息出现在高盛计划于10月13日发布第三季度财报之前。此前，彭博社率先报道了这一奖金池。

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