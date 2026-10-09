在英国，Virgin展示了一列用于连接伦敦与欧洲大陆的未来列车模型，并计划于2030年开始运营穿越英吉利海峡的服务。该公司已向制造商阿尔斯通订购12列列车，并打算主要通过设计和服务水平与欧洲之星竞争，《卫报》报道称。

内饰与服务

Virgin表示，新列车的设计和服务将受到集团其他业务部门的启发，包括维珍大西洋航空、邮轮业务和Virgin Hotels酒店。该公司正在考虑在出发前及列车上设置社交空间，乘客可在那里工作、休息或交流。

这类区域的理念将部分借鉴维珍大西洋航空休息室的经验，这些休息室被称为Clubhouses。车上餐食将受到该集团邮轮公司的菜单启发，设计则将借鉴Virgin Hotels的理念。报道还提到，列车内可能设置酒吧。

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车辆段与未来竞争

Virgin Group首席执行官乔什·贝利斯表示，公司预计英国与欧洲之间的铁路旅行数量将进一步增长。他说，这项新服务将为每年数百万次国际旅行增加运力。

Virgin还计划连接铁路和航空线路，包括可能将乘客从法国送往搭乘维珍大西洋航空的航班。英国监管机构Office of Rail and Road公布了与欧洲之星达成的一项协议，允许Virgin在伦敦东部的Temple Mills国际车辆段维护其列车。Virgin在英国使用铁路轨道的权限至少已确认至2040年。

与此同时，据该报报道，意大利国有企业Trenitalia预计也将开通穿越英吉利海峡的高速服务。该公司最近宣布订购19列价值20亿欧元的日立列车；其中一部分可能部署在法国，并用于经英吉利海峡隧道前往伦敦的服务。

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