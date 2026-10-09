W Wielkiej Brytanii Virgin zaprezentowała makietę przyszłego pociągu do połączeń między Londynem a kontynentalną Europą i planuje rozpocząć kursy przez kanał La Manche w 2030 roku. Firma zamówiła u producenta Alstom 12 pociągów i zamierza konkurować z Eurostarem przede wszystkim dzięki wzornictwu i poziomowi obsługi, informuje The Guardian.

Wnętrze i obsługa

Virgin poinformowała, że wystrój nowych pociągów i obsługa będą inspirowane innymi działami grupy — linią lotniczą Virgin Atlantic, działalnością rejsową oraz hotelami Virgin Hotels. Firma rozważa stworzenie przestrzeni społecznych przed odjazdem i na pokładzie, gdzie pasażerowie będą mogli pracować, odpoczywać lub spotykać się.

Koncepcja takich stref będzie częściowo oparta na doświadczeniach saloników Virgin Atlantic, znanych jako Clubhouses. Jedzenie na pokładzie będzie inspirowane menu linii rejsowej grupy, a design — rozwiązaniami Virgin Hotels. W materiale wspomniano także o możliwości urządzenia baru w pociągach.

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Zaplecze techniczne i przyszła konkurencja

Dyrektor generalny Virgin Group Josh Bayliss oświadczył, że firma liczy na dalszy wzrost liczby podróży kolejowych między Wielką Brytanią a Europą. Według niego nowa usługa ma zwiększyć przepustowość dla milionów międzynarodowych podróży rocznie.

Virgin planuje również połączyć trasy kolejowe i lotnicze, w tym potencjalnie dowozić pasażerów z Francji na loty Virgin Atlantic. Brytyjski regulator Office of Rail and Road opublikował umowę z Eurostarem, która pozwala Virgin obsługiwać swoje pociągi w międzynarodowym zapleczu technicznym Temple Mills we wschodnim Londynie. Dostęp Virgin do torów w Wielkiej Brytanii został potwierdzony co najmniej do 2040 roku.

Jednocześnie włoska państwowa Trenitalia, według publikacji, również ma uruchomić szybkie połączenia przez kanał La Manche. Firma niedawno ogłosiła zamówienie na 19 pociągów Hitachi o wartości 2 mld euro; część z nich może stacjonować we Francji i być wykorzystywana do połączeń z Londynem przez tunel pod kanałem La Manche.

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