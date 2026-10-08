W USA cła wprowadzone w 2025 roku i na początku 2026 roku dodały 2,9 punktu procentowego do inflacji w próbie obejmującej 67 kategorii dóbr konsumpcyjnych według stanu na luty 2026 roku. Bez tych ceł ceny badanych towarów spadłyby w tym okresie o niemal 1% — wynika z badania Banku Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku, o którym informuje CNBC.

Wpływ ceł na ceny

Autorzy badania wyliczyli, że podwyższenie średniej stawki celnej o jeden punkt procentowy po około roku zwiększało ceny dóbr konsumpcyjnych o około jedną czwartą procenta. Roczny wzrost cen w monitorowanych kategoriach osiągnął szczyt na początku 2026 roku.

Około dwie trzecie wzrostu cen związanego z cłami, według szacunków badaczy, wynikało bezpośrednio z ceł. Pozostała część była skutkiem pośredniego wpływu, w tym wzrostu kosztów amerykańskich firm wykorzystujących importowane części i materiały. Autorzy pracy — Mary Amiti, Sebastian Heise i David Weinstein — zaznaczyli, że cła mają większy i trwalszy wpływ na ceny konsumpcyjne, niż wynikałoby to wyłącznie z bezpośredniego efektu ceł.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Ceny mogą pozostać wyższe

Według prognozy badaczy konsumenci będą nadal płacić wyższe ceny w 2027 roku z powodu skutków polityki celnej. Jednocześnie zespół Banku Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku ocenił, że około 26% ubiegłorocznej podwyżki ceł zostało przeniesione na wyższe ceny.

W lutym Sąd Najwyższy USA unieważnił znaczną część ceł prezydenta Donalda Trumpa, co doprowadziło do wielomiliardowych zwrotów dla sprzedawców detalicznych. Biały Dom oświadczył, że zamierza nadal stosować cła za pomocą alternatywnych mechanizmów. Według CNBC import z wielu krajów jest obecnie często objęty cłem na poziomie około 10%, co w wielu przypadkach jest niższe niż stawki z poprzedniej rundy.

Czytaj nas na