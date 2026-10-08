В США пошлины, введенные в 2025 году и в начале 2026-го, добавили 2,9 процентного пункта к инфляции в выборке из 67 категорий потребительских товаров по состоянию на февраль 2026 года. Без этих пошлин цены на исследуемые товары за этот период снизились бы почти на 1%, говорится в исследовании Федерального резервного банка Нью-Йорка, о котором сообщает CNBC.

Влияние пошлин на цены

Авторы исследования подсчитали, что повышение средней тарифной ставки на один процентный пункт примерно через год увеличивало цены на потребительские товары приблизительно на четверть процента. Годовой рост цен в отслеживаемых категориях достиг пика в начале 2026 года.

Около двух третей связанного с пошлинами подорожания, по оценке исследователей, пришлось непосредственно на пошлины. Остальная часть стала следствием косвенного воздействия, в том числе роста затрат американских компаний, использующих импортные детали и материалы. Авторы работы Мэри Амити, Себастьян Хайзе и Дэвид Вайнстин отметили, что пошлины оказывают более сильное и длительное влияние на потребительские цены, чем показывает только прямой эффект пошлин.

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Цены могут оставаться выше

По прогнозу исследователей, потребители продолжат платить повышенные цены в 2027 году из-за последствий тарифной политики. В то же время команда Федерального резервного банка Нью-Йорка оценила, что около 26% прошлогоднего повышения тарифов было перенесено в более высокие цены.

В феврале Верховный суд США отменил значительную часть пошлин президента Дональда Трампа, что привело к многомиллиардным возмещениям для розничных продавцов. Белый дом заявил о намерении продолжать применять пошлины с помощью альтернативных механизмов. По данным CNBC, импорт из многих стран сейчас часто облагается пошлиной на уровне около 10%, что во многих случаях ниже ставок предыдущего раунда.

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