截至2026年2月，美国于2025年和2026年初实施的关税，使涵盖67类消费品的样本通胀增加了2.9个百分点。纽约联邦储备银行的一项研究称，若没有这些关税，受研究商品的价格在此期间将下降近1%，CNBC报道。

关税对价格的影响

研究作者计算得出，平均关税税率每提高1个百分点，约一年后会使消费品价格上涨约四分之一个百分点。被追踪类别的年度价格涨幅在2026年初达到峰值。

研究人员估计，约三分之二与关税相关的价格上涨直接由关税造成。其余部分是间接影响的结果，包括使用进口零部件和材料的美国企业成本上升。该研究的作者玛丽·阿米蒂、塞巴斯蒂安·海泽和大卫·温斯坦指出，关税对消费价格的影响比仅看关税的直接效应所显示的更大且更持久。

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价格可能维持在较高水平

研究人员预测，由于关税政策的后果，消费者将在2027年继续支付更高的价格。同时，纽约联邦储备银行团队估计，去年关税上调中约26%被转嫁为更高的价格。

2月，美国最高法院推翻了总统唐纳德·特朗普的大部分关税措施，导致零售商获得数十亿美元的退款。白宫表示，打算通过替代机制继续征收关税。CNBC称，来自许多国家的进口商品目前通常被征收约10%的关税，在许多情况下低于上一轮的税率。

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