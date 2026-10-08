USA zawiesiły Microsoft i Adobe w programie zielonych kart — CNBC

Amerykański Departament Pracy zawiesił udział Microsoft i Adobe w programie stałej certyfikacji pracy, który jest związany z uzyskiwaniem zielonych kart. Resort nie będzie również przyjmował ani rozpatrywał nowych wniosków w ramach tego programu od Cognizant, Infosys, Capgemini, Tata, Wipro i HCL, informuje CNBC.

Podstawy decyzji

Amerykański sekretarz pracy Keith Sonderling oświadczył, że Microsoft i Adobe zostały zawieszone w programie z powodu „licznych aktywnych federalnych dochodzeń”. W materiale CNBC nie podano szczegółów tych dochodzeń.

Decyzję podjęto w związku ze zwiększoną uwagą administracji prezydenta Donalda Trumpa wobec programów imigracyjnych i praktyk zatrudniania zagranicznych pracowników przed wyborami środka kadencji w listopadzie.

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Oświadczenie sekretarza pracy

Według Sonderlinga od 2009 roku wymienione firmy wspólnie złożyły wnioski dotyczące niemal 3 mln zagranicznych pracowników. Otrzymały ponad 230 tys. zatwierdzeń wiz H-1B oraz ponad 100 tys. stałych certyfikacji pracy.

„To setki tysięcy miejsc pracy, które zostały odebrane amerykańskim pracownikom” — oświadczył sekretarz. CNBC zwróciło się o komentarz do Microsoft i Adobe.

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