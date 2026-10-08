Wbudowane rozwiązania finansowe, sztuczna inteligencja i bankowość nowej generacji: w Warszawie odbyło się spotkanie fintechowe z udziałem Galiny Heilo

8 października w Warszawie odbyło się spotkanie „Poza bankowością: fintech, sztuczna inteligencja i nowy ekosystem finansowy”, poświęcone kluczowym trendom rozwoju współczesnego sektora finansowego. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele branży bankowej i fintechowej, firm technologicznych oraz dużych ekosystemów biznesowych.

Organizatorami spotkania były FinTech Poland, e100, myTU oraz PKO Bank Polski.

Wśród uczestników wydarzenia znalazła się prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Płatniczego (MPA) oraz przewodnicząca Komitetu ds. Finansów Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej (PUIG) Galina Heilo.

Jak powiedziała, kluczowym tematem spotkania było ponowne przemyślenie roli usług finansowych. Chodzi o przejście od modelu, w którym bank stanowi odrębny punkt interakcji z klientem, do podejścia ekosystemowego, w którym instrumenty finansowe są bezpośrednio zintegrowane z usługami, platformami i procesami biznesowymi.

„Wszystkie wystąpienia skupiały się na tym, że dodatkowa struktura finansowa powinna obejmować nie tylko płatności, ale także różne usługi, które pomagają ludziom w różnych sytuacjach, na przykład w innym kraju” – zaznaczyła Galina Heilo.



Usługi finansowe stają się częścią innych usług



Jednym z głównych tematów spotkania stały się finanse wbudowane — model, w ramach którego usługi bankowe i płatnicze są bezpośrednio zintegrowane z produktami i usługami niefinansowymi.

Uczestnicy omówili, co się dzieje, gdy usługa bankowa przestaje być samodzielnym produktem i staje się częścią szerszego doświadczenia klienta. Na przykład narzędzia finansowe mogą być zintegrowane z platformami korporacyjnymi, usługami transportowymi, platformami handlowymi lub innymi ekosystemami cyfrowymi.

Takie podejście pozwala firmom nie tylko realizować płatności, ale także tworzyć kompleksowe rozwiązania dostosowane do potrzeb konkretnej branży i klienta.

Praktycznym przykładem takiego podejścia była dyskusja na temat wbudowanych usług bankowych dla poszczególnych branż na przykładzie projektu E100.

Uczestnicy zastanawiali się, w jaki sposób instrumenty finansowe można zintegrować bezpośrednio z procesem interakcji firmy z klientem, czyniąc je częścią codziennych operacji, a nie odrębną procedurą bankową.



Partnerstwo między bankami, firmami z branży fintech oraz dużymi platformami



Podczas spotkania szczególną uwagę poświęcono możliwościom współpracy między tradycyjnymi bankami, firmami z branży fintech oraz dużymi platformami biznesowymi.

W dyskusji z udziałem przedstawicieli E100, Visa oraz PKO Bank Polski poruszono temat potencjału modeli hybrydowych, łączących bazę klientów i skalę dużych organizacji z zaawansowaniem technologicznym, infrastrukturą finansową oraz elastycznością firm z branży fintech.

Taki format współpracy, zdaniem uczestników, pozwala tworzyć nowe produkty finansowe i szybciej dostosowywać je do potrzeb konkretnych segmentów rynku.

Dyskutowano również o tym, jak wbudowane narzędzia finansowe mogą funkcjonować na poziomie dużych przedsiębiorstw i całych ekosystemów biznesowych. W szczególności uczestnicy przeanalizowali praktyczne możliwości modeli łączących rozwiązania technologiczne z branży fintech z zasobami i infrastrukturą dużych banków.



KYC w 42 sekundy i AML w czasie

rzeczywistym

Zakończenie spotkania poświęcone było zmianom technologicznym w sektorze finansowym oraz roli sztucznej inteligencji.

Jednym z praktycznych przykładów była technologia przeprowadzania procedur KYC — weryfikacji i identyfikacji klienta — w 42 sekundy. Uczestnicy omówili również możliwości AML w czasie rzeczywistym, czyli zautomatyzowanego monitorowania operacji w celu wykrywania potencjalnie ryzykownych transakcji.

Osobno omówiono wykorzystanie sztucznej inteligencji w usługach bankowych – od rejestracji i weryfikacji klientów po przestrzeganie wymogów regulacyjnych i tworzenie nowych produktów finansowych.

Zdaniem uczestników spotkania rozwój sztucznej inteligencji zmienia nie tylko poszczególne procesy bankowe, ale także samo podejście do projektowania usług finansowych. Podczas gdy tradycyjne banki często modernizują już istniejące systemy, nowe firmy z branży fintech mogą od samego początku tworzyć produkty z uwzględnieniem możliwości sztucznej inteligencji.

Właśnie dlatego duże instytucje finansowe coraz aktywniej współpracują z firmami technologicznymi i fintechowymi, starając się połączyć skalę i zaufanie tradycyjnego sektora bankowego z tempem innowacji.



Nowy ekosystem

finansowy

Ogólnie rzecz biorąc, dyskusja w Warszawie skupiała się na tym, jak zmienia się rola banków w gospodarce cyfrowej. Usługi finansowe stopniowo przestają być produktem izolowanym i stają się częścią szerszych ekosystemów cyfrowych.

Dla klienta oznacza to możliwość korzystania z usług płatniczych, kredytowych, ubezpieczeniowych, identyfikacyjnych i innych usług finansowych bezpośrednio na platformach i w serwisach, z których już korzysta.

Dla biznesu oznacza to możliwość tworzenia nowych modeli interakcji z klientami, a dla banków i firm z branży fintech – wyjście poza ramy tradycyjnej obsługi bankowej.

To właśnie połączenie wbudowanych usług finansowych, modeli partnerskich i sztucznej inteligencji, według oceny uczestników spotkania, może stać się jednym z kluczowych kierunków rozwoju ekosystemu finansowego w najbliższych latach.

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