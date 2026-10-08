8 октября в Варшаве состоялся митап «За пределами банковского дела: встроенные финансы, ИИ и новая финансовая экосистема», посвященный ключевым тенденциям развития современного финансового сектора. В мероприятии приняли участие представители банковской и финтех-индустрии, технологических компаний и крупных бизнес-экосистем.

Организаторами встречи выступили FinTech Poland, e100, myTU и PKO Bank Polski.

Среди участников мероприятия была президент Международной платежной ассоциации (МПА), председатель Комитета по вопросам финансов Польско-украинской хозяйственной палаты (PUIG) Галина Хейло.

По её словам, ключевой темой встречи стало переосмысление роли финансовых услуг. Речь идет о переходе от модели, в которой банк является отдельной точкой взаимодействия с клиентом, к экосистемному подходу, когда финансовые инструменты интегрируются непосредственно в сервисы, платформы и бизнес-процессы.

«Все выступления были построены вокруг того, что дополнительная финансовая структура должна охватывать не только платежи, но и включать различные услуги, которые помогают людям в разных ситуациях, например, в другой стране», — отметила Галина Хейло.



Финансовые услуги становятся частью других сервисов



Одной из центральных тем митапа стали встроенные финансы — модель, при которой банковские и платежные услуги интегрируются непосредственно в нефинансовые продукты и сервисы.

Участники обсудили, что происходит, когда банковская услуга перестает быть самостоятельным продуктом и становится частью более широкого клиентского опыта. Например, финансовые инструменты могут быть интегрированы в корпоративные платформы, транспортные сервисы, торговые площадки или другие цифровые экосистемы.

Такой подход позволяет компаниям не просто осуществлять платежи, а формировать комплексные решения в соответствии с потребностями конкретной отрасли и клиента.

Практическим примером такого подхода стало обсуждение встроенных банковских услуг для отдельных отраслей на примере проекта E100.

Участники рассмотрели, как финансовые инструменты можно интегрировать непосредственно в процесс взаимодействия бизнеса с клиентом, сделав их частью повседневных операций, а не отдельной банковской процедурой.



Партнерство банков, финтеха и крупных платформ



Особое внимание на встрече уделили возможностям сотрудничества между традиционными банками, финтех-компаниями и крупными бизнес-платформами.

В ходе дискуссии с участием представителей E100, Visa и PKO Bank Polski речь шла о потенциале смешанных моделей, которые сочетают клиентскую базу и масштабы крупных организаций с технологичностью, финансовой инфраструктурой и гибкостью финтех-компаний.

Такой формат сотрудничества, по словам участников, позволяет создавать новые финансовые продукты и быстрее адаптировать их к потребностям конкретных сегментов рынка.

Речь шла также о том, как встроенные финансовые инструменты могут работать на уровне крупных предприятий и целых бизнес-экосистем. В частности, участники рассмотрели практические возможности моделей, сочетающих технологические решения финтеха с ресурсами и инфраструктурой крупных банков.



KYC за 42 секунды и AML в режиме реального времени



Заключительная часть митапа была посвящена технологическим изменениям в финансовом секторе и роли искусственного интеллекта.

Одним из практических примеров стала технология проведения KYC-процедур — проверки и идентификации клиента — за 42 секунды. Также участники обсудили возможности AML в режиме реального времени, то есть автоматизированного мониторинга операций для выявления потенциально рискованных транзакций.

Отдельно рассматривалось использование искусственного интеллекта в банковских услугах — от регистрации и проверки клиентов до соблюдения регуляторных требований и создания новых финансовых продуктов.

По мнению участников встречи, развитие ИИ меняет не только отдельные банковские процессы, но и сам подход к проектированию финансовых услуг. Если традиционные банки часто модернизируют уже существующие системы, то новые финтех-компании могут создавать продукты с учётом возможностей искусственного интеллекта с самого начала.

Именно поэтому крупные финансовые учреждения всё активнее сотрудничают с технологическими компаниями и финтехами, пытаясь совместить масштаб и доверие традиционного банковского сектора со скоростью инноваций.



Новая финансовая экосистема



В целом дискуссия в Варшаве была сосредоточена на том, как меняется роль банков в цифровой экономике. Финансовые услуги постепенно перестают быть изолированным продуктом и становятся частью более широких цифровых экосистем.

Для клиента это означает возможность получать платежи, кредиты, страхование, идентификацию и другие финансовые услуги непосредственно на тех платформах и в тех сервисах, которыми он уже пользуется.

Для бизнеса — возможность создавать новые модели взаимодействия с клиентами, а для банков и финтех-компаний — выход за пределы традиционного банковского обслуживания.

Именно сочетание встроенных финансов, партнерских моделей и искусственного интеллекта, по оценкам участников митапа, может стать одним из ключевых направлений развития финансовой экосистемы в ближайшие годы.

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