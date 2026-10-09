McDonald’s в США использует искусственный интеллект для формирования рекомендаций по ценам в ресторанах сети. Система учитывает местный спрос, стоимость блюд у конкурентов и готовность клиентов платить, поэтому цена одного и того же Биг Мака может отличаться в зависимости от заведения.

Журналисты издания Reuters выяснили, что система анализирует миллионы ежедневных транзакций в около 14 тыс. ресторанов McDonald’s в США. На основе этих данных алгоритм формирует так называемую оптимальную цену для конкретного заведения. Он учитывает чувствительность покупателей к стоимости товаров в определенном районе, цены конкурентов и другие местные условия.

Из-за этого одинаковые блюда даже в одном городе могут стоить по-разному. Reuters привел пример Фресно в Калифорнии: в одном ресторане Big Mac продавали за $5,69, а в заведении в 3,2 км от него — за $6,89. Разница составляла около 21%. В то же время журналисты не смогли установить, что именно рекомендация алгоритма привела к такому разрыву.

Еще более показательным был случай в Коннектикуте. По данным издания, система советовала установить цену почти в $18 за набор с Big Mac. Удалось ли ресторану воплотить эту рекомендацию в жизнь, Reuters независимо подтвердить не смог.

Система также сравнивает McDonald’s с конкурентами, в частности с Wendy’s и Burger King. Систему для компании разработала Tiger Analytics, а работает она с 2019 года.

Система опирается не только на данные о продажах. McDonald’s задал для нее ряд корпоративных ориентиров. В частности, компания рекомендовала в первую очередь повышать цены на позиции, стоимость которых не менялась как минимум два года. Еще одно условие — не повышать цены на мороженое и напитки летом.

Владельцы ресторанов получают рекомендации от корпоративной системы, а отклонения от предложенных цен может отслеживать головной офис. Пятеро владельцев франшиз рассказали Reuters о давлении со стороны корпорации. По их словам, McDonald’s обращает внимание на такие отклонения при оценке работы заведений.

Издание также ссылается на слова генерального директора McDonald’s Криса Кемпчински, который говорил инвесторам о том, насколько важны ценовые рекомендации для дальнейшего сотрудничества с франчайзи.

В компании отрицают, что заставляют владельцев ресторанов устанавливать конкретные цены. Там подчеркивают: франчайзи самостоятельно определяют стоимость меню, а алгоритм лишь дает рекомендации.

После публикации расследования компания отдельно объяснила, как работает система. По её словам, искусственный интеллект не устанавливает и не изменяет цены, не определяет сумму для отдельного покупателя и не действует по принципу персонализированного ценообразования.

В McDonald’s подчеркнули, что алгоритм оценивает ситуацию на уровне ресторана, в частности его расположение и местные рыночные условия. Компания также отвергла обвинения в динамическом ценообразовании, когда стоимость одного и того же блюда зависит от покупателя или времени заказа.

В то же время McDonald’s признает, что использует технологические инструменты для ценовых рекомендаций. Разницу между заведениями там объясняют местными условиями: ресторан возле транспортного узла, в пригороде или в небольшом населенном пункте имеет разные затраты, спрос и конкуренцию.

Единый инструмент для формирования цен создает и юридические риски. Сама система содержит оговорку, что владельцы франшиз могут конкурировать между собой. Поэтому общий инструмент для определения цен потенциально может заинтересовать антимонопольные органы.

Тема получила продолжение уже после расследования Reuters. 5 октября в США против McDonald’s был подан коллективный иск. Истец обвиняет компанию в нарушении антимонопольного законодательства из-за системы ценообразования на основе искусственного интеллекта и данных о миллионах транзакций. В McDonald’s назвали эти обвинения спекулятивными и повторили, что цены устанавливают франчайзи.

Алгоритмическое ценообразование используют не только в McDonald’s. Reuters упоминает и другие компании, которые экспериментировали с технологиями, определяющими стоимость товаров в зависимости от местного спроса и поведения покупателей.

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