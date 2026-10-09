USS Abraham Lincoln повернувся до США після 322 днів розгортання — Al Jazeera

Американський авіаносець USS Abraham Lincoln у четвер повернувся до порту приписки на авіабазі ВМС Норт-Айленд у Сан-Дієго, штат Каліфорнія. За даними Al Jazeera, загальна тривалість розгортання корабля становила 322 дні, з яких рекордні 265 днів поспіль він провів у морі під час війни США та Ізраїлю проти Ірану.

Зустріч із родинами

Членів екіпажу в Сан-Дієго зустрічали родичі та друзі. Двадцятирічний моряк Абель Рамірес у коментарі Associated Press повідомив, що його батьки приїхали з Техасу. За його словами, у певний момент він не думав, що зможе залишити корабель.

Як пише Al Jazeera, тривале розгортання авіаносця стало символом ширшої критики воєнних зусиль США, що тривають із лютого без очевидного завершення та створюють навантаження на американські військові запаси. Тривале перебування корабля в морі також спричинило повідомлення про погіршення умов на борту, нестачу їжі та ймовірні спроби самогубства серед членів екіпажу.

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Реакція влади США

Очільник Пентагону Піт Гегсет напередодні похвалив моряків і заявив, що медіа намагаються представити корабель символом дисфункції, низького морального стану або невдалої місії. Президент США Дональд Трамп раніше називав повідомлення про USS Abraham Lincoln «фейковими новинами» та стверджував, що корабель добре утримують і про нього належно дбають.

На тлі повідомлень про психологічне навантаження на екіпаж Pew Research Center оприлюднив опитування, за яким 65% американців не схвалювали дії Трампа щодо війни з Іраном, тоді як 33% їх схвалювали. Моряки, які повернулися додому, розповідали, що чекали на свіжу їжу та час із сім'ями. Альма Солано Велес зазначила, що її чоловік, який служив на кораблі, говорив про нестачу їжі та душу й хотів побачити їхню чотирирічну доньку.

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