美国航空母舰USS Abraham Lincoln号周四返回位于加利福尼亚州圣迭戈北岛海军航空站的母港。据半岛电视台报道，该舰此次部署总时长为322天，其中在美国和以色列针对伊朗的战争期间，创纪录地连续265天停留在海上。

与家人团聚

在圣迭戈，船员受到亲属和朋友的迎接。20岁的水兵阿贝尔·拉米雷斯在接受美联社采访时表示，他的父母从得克萨斯州赶来。他说，某一时刻他并不认为自己能够离开这艘舰艇。

半岛电视台写道，这艘航母的长期部署已成为对美国战争行动更广泛批评的象征；这场行动自2月以来持续进行，尚无明显结束迹象，并给美国军事储备带来压力。该舰长期停留在海上，也引发了有关舰上条件恶化、食物短缺以及船员中可能发生自杀未遂事件的报道。

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美国当局的反应

五角大楼负责人皮特·赫格塞思此前一天称赞了水兵，并表示媒体正试图将这艘舰艇描绘成运转失灵、士气低落或任务失败的象征。美国总统唐纳德·特朗普此前称有关USS Abraham Lincoln号的报道是“假新闻”，并声称该舰维护良好，且得到妥善照料。

在有关船员心理压力的报道背景下，皮尤研究中心公布的一项调查显示，65%的美国人不赞成特朗普对伊朗战争的处理方式，33%的人表示赞成。回到家中的水兵说，他们期待新鲜食物以及与家人共度时光。阿尔玛·索拉诺·韦莱斯表示，她在该舰服役的丈夫谈到食物和淋浴不足，并希望见到他们四岁的女儿。

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