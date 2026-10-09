Американский авианосец USS Abraham Lincoln в четверг вернулся в порт приписки на военно-морской авиабазе Норт-Айленд в Сан-Диего, штат Калифорния. По данным Al Jazeera, общая продолжительность развертывания корабля составила 322 дня, из которых рекордные 265 дней подряд он провел в море во время войны США и Израиля против Ирана.

Встреча с семьями

Членов экипажа в Сан-Диего встречали родственники и друзья. Двадцатилетний моряк Абель Рамирес в комментарии Associated Press сообщил, что его родители приехали из Техаса. По его словам, в какой-то момент он не думал, что сможет покинуть корабль.

Как пишет Al Jazeera, длительное развертывание авианосца стало символом более широкой критики военных усилий США, которые продолжаются с февраля без очевидного завершения и создают нагрузку на американские военные запасы. Длительное пребывание корабля в море также вызвало сообщения об ухудшении условий на борту, нехватке продовольствия и возможных попытках самоубийства среди членов экипажа.

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Реакция властей США

Глава Пентагона Пит Хегсет накануне похвалил моряков и заявил, что СМИ пытаются представить корабль символом дисфункции, низкого морального духа или проваленной миссии. Президент США Дональд Трамп ранее называл сообщения об USS Abraham Lincoln «фейковыми новостями» и утверждал, что корабль хорошо содержат и о нем надлежащим образом заботятся.

На фоне сообщений о психологической нагрузке на экипаж Pew Research Center опубликовал опрос, согласно которому 65% американцев не одобряли действия Трампа в отношении войны с Ираном, тогда как 33% их одобряли. Вернувшиеся домой моряки рассказывали, что ждали свежей еды и времени с семьями. Альма Солано Велес отметила, что ее муж, служивший на корабле, говорил о нехватке еды и душа и хотел увидеть их четырехлетнюю дочь.

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