Amerykański lotniskowiec USS Abraham Lincoln w czwartek wrócił do portu macierzystego w Bazie Lotnictwa Marynarki Wojennej North Island w San Diego w Kalifornii. Według Al Jazeery, całkowity czas rozmieszczenia okrętu wyniósł 322 dni, z czego rekordowe 265 dni z rzędu spędził on na morzu podczas wojny USA i Izraela przeciwko Iranowi.

Spotkanie z rodzinami

Członków załogi w San Diego powitali krewni i przyjaciele. Dwudziestoletni marynarz Abel Ramirez powiedział Associated Press, że jego rodzice przyjechali z Teksasu. Jak zaznaczył, w pewnym momencie nie sądził, że będzie mógł opuścić okręt.

Jak pisze Al Jazeera, długie rozmieszczenie lotniskowca stało się symbolem szerszej krytyki amerykańskiego wysiłku wojennego, który trwa od lutego bez widocznego końca i obciąża amerykańskie zapasy wojskowe. Długotrwały pobyt okrętu na morzu doprowadził również do doniesień o pogarszających się warunkach na pokładzie, niedoborach żywności i możliwych próbach samobójczych wśród członków załogi.

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Reakcja władz USA

Szef Pentagonu Pete Hegseth dzień wcześniej pochwalił marynarzy i oświadczył, że media próbują przedstawić okręt jako symbol dysfunkcji, niskiego morale lub nieudanej misji. Prezydent USA Donald Trump wcześniej nazwał doniesienia o USS Abraham Lincoln „fake newsami” i twierdził, że okręt jest dobrze utrzymany i właściwie zadbany.

Wobec doniesień o obciążeniu psychicznym załogi Pew Research Center opublikowało sondaż, według którego 65% Amerykanów nie aprobowało działań Trumpa w sprawie wojny z Iranem, podczas gdy 33% je aprobowało. Marynarze, którzy wrócili do domu, opowiadali, że czekali na świeże jedzenie i czas z rodzinami. Alma Solano Velez zaznaczyła, że jej mąż, który służył na okręcie, mówił o braku jedzenia i pryszniców oraz chciał zobaczyć ich czteroletnią córkę.

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