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Новости Бизнес

Netflix планирует сократить около 5% сотрудников — Channel NewsAsia

Фёдор Крыштовский 09 Октября 2026 15:26
Netflix планирует сократить около 5% сотрудников — Channel NewsAsia

В США компания Netflix планирует сократить около 5% сотрудников и может объявить об этом уже на следующей неделе. Об этом сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на публикацию Puck News и людей, знакомых с ситуацией.

Компания не комментирует сообщения

Netflix отказалась комментировать информацию о возможных сокращениях. В конце прошлого года в компании работали примерно 16 тысяч сотрудников на полной занятости.

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Предыдущий крупный раунд сокращений в Netflix произошел в 2022 году. Тогда стриминговый сервис уволил сотни сотрудников на фоне замедления роста и потери подписчиков.

Конкуренция на рынке стриминга

Компания работает в условиях все более жесткой конкуренции на рынке стриминговых сервисов, где медиакомпании консолидируются, а YouTube увеличивает долю просмотров и рекламных расходов. Netflix также расширяет деятельность за пределы подписной модели, инвестируя в рекламу, прямые трансляции и видеоигры для диверсификации источников дохода.

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