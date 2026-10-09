Netflix planuje zwolnić około 5% pracowników — Channel NewsAsia

W USA Netflix planuje zwolnić około 5% pracowników i może ogłosić to już w przyszłym tygodniu. Informuje o tym Channel NewsAsia, powołując się na publikację Puck News oraz osoby zaznajomione z sytuacją.

Firma nie komentuje doniesień

Netflix odmówił komentarza w sprawie informacji o możliwych zwolnieniach. Pod koniec ubiegłego roku firma zatrudniała około 16 tys. pracowników pełnoetatowych.

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Poprzednia duża runda zwolnień w Netflixie miała miejsce w 2022 roku. Wówczas serwis streamingowy zwolnił setki pracowników w obliczu spowolnienia wzrostu i utraty subskrybentów.

Konkurencja na rynku streamingu

Firma działa w warunkach coraz silniejszej konkurencji na rynku usług streamingowych, gdzie spółki medialne konsolidują się, a YouTube zwiększa udział w oglądalności i wydatkach reklamowych. Netflix rozszerza również działalność poza model subskrypcyjny, inwestując w reklamę, transmisje na żywo i gry wideo, aby zdywersyfikować źródła przychodów.

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