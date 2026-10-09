Firma leasingowa Avolon z siedzibą w Dublinie w Irlandii złożyła w Airbusie wiążące zamówienie na 110 samolotów: 35 szerokokadłubowych A330-900 oraz 75 maszyn z rodziny A320neo. O potwierdzeniu umowy 9 października poinformował AeroTime.

Zamówienie na 110 samolotów

Po nowej umowie łączna liczba zamówionych przez Avolon samolotów A330-900 wzrosła do 114 maszyn. Airbus oświadczył, że potwierdza to pozycję firmy jako największego leasingodawcy tego typu statków powietrznych. Portfel zamówień Avolon na samoloty z rodziny A320 zwiększył się do 650 sztuk.

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Rozszerzenie dostaw

Dyrektor generalny Avolon Andy Cronin oświadczył, że firma nadal obserwuje wysoki popyt na nowe samoloty. Według niego zamówienie wzmacnia długoterminowy plan dostaw leasingodawcy i ma pomóc liniom lotniczym będącym klientami firmy w rozbudowie i odnowie flot w ciągu następnej dekady.

Cronin zaznaczył również, że Avolon oczekuje utrzymania wysokiego popytu na A330neo i A320neo ze względu na długoterminowy wzrost sektora lotniczego. Nazwał umowę kontynuacją wieloletniego partnerstwa firmy z Airbusem.

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