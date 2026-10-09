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Новости Бизнес

Avolon заказала у Airbus 110 самолетов A330-900 и A320neo — AeroTime

UA.NEWS 09 Октября 2026 15:51
Avolon заказала у Airbus 110 самолетов A330-900 и A320neo — AeroTime

Лизинговая компания Avolon, базирующаяся в Дублине, Ирландия, оформила твердый заказ у Airbus на 110 самолетов: 35 широкофюзеляжных A330-900 и 75 лайнеров семейства A320neo. О подтверждении сделки 9 октября сообщил AeroTime.

Заказ на 110 самолетов

После новой сделки общий объем заказов Avolon на A330-900 вырос до 114 самолетов. В Airbus заявили, что это подтверждает позицию компании как крупнейшего лизингодателя этого типа воздушных судов. Портфель заказов Avolon на самолеты семейства A320 увеличился до 650 единиц.

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Расширение поставок

Генеральный директор Avolon Энди Кронин заявил, что компания по-прежнему видит высокий спрос на новые самолеты. По его словам, заказ укрепляет долгосрочный план поставок лизингодателя и должен помочь авиакомпаниям-клиентам расширять и обновлять флоты в течение следующего десятилетия.

Кронин также отметил, что Avolon ожидает сохранения высокого спроса на A330neo и A320neo с учетом долгосрочного роста авиационного сектора. Он назвал сделку продолжением многолетнего партнерства компании с Airbus.

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