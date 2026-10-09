В Великобритании Virgin представила макет будущего поезда для сообщения между Лондоном и континентальной Европой и планирует начать рейсы через Ла-Манш в 2030 году. Компания заказала у производителя Alstom 12 поездов и намерена конкурировать с Eurostar прежде всего благодаря дизайну и уровню обслуживания, сообщает The Guardian.

Интерьер и сервис

В Virgin заявили, что оформление новых поездов и сервис будут вдохновлены другими подразделениями группы — авиакомпанией Virgin Atlantic, круизным направлением и отелями Virgin Hotels. Компания рассматривает создание общественных пространств перед отправлением и на борту, где пассажиры смогут работать, отдыхать или общаться.

Концепция таких зон будет частично основана на опыте лаунжей Virgin Atlantic, известных как Clubhouses. Еда на борту будет вдохновлена меню круизной линии группы, а дизайн — подходами Virgin Hotels. В материале также упоминается возможность обустройства бара в поездах.

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Депо и будущая конкуренция

Генеральный директор Virgin Group Джош Бейлис заявил, что компания рассчитывает на дальнейший рост числа железнодорожных поездок между Великобританией и Европой. По его словам, новый сервис должен добавить пропускной способности для миллионов международных поездок ежегодно.

Virgin также планирует связать железнодорожные и авиационные маршруты, в том числе потенциально доставлять пассажиров из Франции на рейсы Virgin Atlantic. Британский регулятор Office of Rail and Road опубликовал соглашение с Eurostar, которое позволяет Virgin обслуживать свои поезда в международном депо Temple Mills на востоке Лондона. Доступ к путям в Великобритании для Virgin подтвержден как минимум до 2040 года.

В то же время итальянская государственная Trenitalia, по данным издания, также, как ожидается, запустит высокоскоростные рейсы через Ла-Манш. Компания недавно объявила заказ на 19 поездов Hitachi стоимостью 2 млрд евро; часть из них могут базироваться во Франции и использоваться для рейсов в Лондон через туннель под Ла-Маншем.

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