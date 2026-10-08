Нацбанк незначительно снизил курс доллара и евро на 9 октября

Национальный банк Украины установил официальный курс на 9 октября, согласно которому доллар подешевел на одну копейку до 44,85 гривны, а евро — на две копейки до 50,13 гривны. При этом на рынке сохраняется повышенный спрос на валюту, где объем покупок превышает объем продаж на 15–20%.

Основными покупателями остаются импортеры топлива и энергоресурсов в преддверии отопительного сезона. Для уравновешивания спроса регулятор еженедельно направляет на интервенции около 1–1,2 миллиарда долларов США. Директор департамента финансовых рынков «Глобус Банка» Тарас Лесовой отметил, что НБУ выступает в качестве предохранителя и сдерживает панические настроения, хотя валютная система становится все более зависимой от масштабной поддержки регулятора.

Об этом сообщает НБУ.

8 октября курсы доллара и евро в украинских банках и обменных пунктах изменились по-разному. Американская валюта продолжает держаться на уровне около 45 гривен, в то время как евро продолжает дешеветь.

НБУ установил курс доллара и евро на 7 октября.

Напомним, что официальный курс доллара 6 октября впервые в истории превысит 45 гривен.

НБУ оштрафовал платежную компанию iPay на 16,5 млн грн.

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