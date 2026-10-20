По сообщению Channel NewsAsia, стартап в сфере искусственного интеллекта Anthropic зафиксировал чистый убыток более $80 млрд в первой половине этого года. Reuters передаёт, что The Wall Street Journal сообщила об этом со ссылкой на проект проспекта первичного публичного размещения акций компании.

Сравнение с предыдущим годом

По данным WSJ, за аналогичный период годом ранее чистый убыток Anthropic составил $13 млрд. Таким образом, сумма, приведённая в сообщении газеты, значительно превышает показатель за первую половину предыдущего года.

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Причина большей части убытка

Как отмечает WSJ, $72 млрд из общей суммы пришлись на бухгалтерские расходы. Они были связаны с изменением стоимости конвертируемых нот и других инструментов, которые компания выпускала для привлечения финансирования.

Anthropic не предоставила немедленного ответа на запрос Reuters о комментарии. Приведённые финансовые показатели основаны на данных из проекта IPO-проспекта, на который сослалась The Wall Street Journal.

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