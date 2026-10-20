Jak podaje Channel NewsAsia, startup zajmujący się sztuczną inteligencją Anthropic odnotował stratę netto przekraczającą 80 mld dolarów w pierwszej połowie tego roku. Reuters przekazuje, że „The Wall Street Journal” poinformował o tym, powołując się na projekt prospektu emisyjnego pierwszej oferty publicznej spółki.

Porównanie z poprzednim rokiem

Według WSJ, w analogicznym okresie rok wcześniej strata netto Anthropica wyniosła 13 mld dolarów. Tym samym kwota podana w doniesieniu gazety znacznie przewyższa wskaźnik za pierwszą połowę poprzedniego roku.

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Przyczyna większej części straty

Jak zauważa WSJ, 72 mld dolarów z całkowitej kwoty przypadło na koszty księgowe. Były one związane ze zmianą wartości obligacji zamiennych oraz innych instrumentów, które spółka wyemitowała w celu pozyskania finansowania.

Anthropic nie udzielił natychmiastowej odpowiedzi na prośbę Reutersa o komentarz. Przytoczone wskaźniki finansowe opierają się na danych z projektu prospektu IPO, na który powołał się „The Wall Street Journal”.

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