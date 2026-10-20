В США импортёр продуктов питания Gellert Global Group подал иск в Суд международной торговли США, оспаривая 50-процентные пошлины на ряд товаров из Канады. Компания просит признать эти пошлины незаконными, остановить их применение и обязать администрацию президента вернуть уже уплаченные сборы с процентами.

Иск импортёра сыров

Компания, базирующаяся в штате Нью-Джерси, заявляет, что под действие пошлин подпадают импортируемые ею сыры. Как сообщает CNBC, в июле президент Дональд Трамп применил раздел 338 Закона о тарифах 1930 года, введя пошлины в ответ на предполагаемую торговую дискриминацию со стороны Оттавы.

Повышенные пошлины распространились, в частности, на канадские хоккейные клюшки, вино, мёд, парики и другие товары. По данным издания, это был первый случай использования положения закона, которому 96 лет, для введения пошлин.

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Аргументы стороны иска

В исковом заявлении утверждается, что раздел 338 является нормой, связанной с политикой ответных тарифов, которую последующее законодательство якобы фактически отменило. Интересы Gellert Global Group представляет Liberty Justice Center.

Эта юридическая организация ранее успешно оспорила в Верховном суде США так называемые взаимные пошлины Трампа. В феврале суд отменил их, а администрация США сейчас возвращает импортёрам средства. По оценке CNBC, федеральное правительство собрало по этим пошлинам около 166 млрд долларов.

Liberty Justice Center также ведёт ещё два иска, в которых утверждает, что Трамп неправомерно использовал законы для введения масштабных пошлин. Белый дом не предоставил немедленного комментария по поводу нового иска.

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