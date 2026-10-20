美国进口商就加拿大商品50%关税提起诉讼——CNBC

美国食品进口商Gellert Global Group已向美国国际贸易法院提起诉讼，质疑针对一系列加拿大商品征收的50%关税。该公司要求认定这些关税违法，停止实施，并责令总统行政当局退还已缴纳的税款及利息。

奶酪进口商的诉讼

这家总部位于新泽西州的公司表示，其进口的奶酪受到这些关税的影响。正如CNBC报道，7月，特朗普总统援引1930年《关税法》第338条，针对渥太华所谓的贸易歧视实施关税。

提高后的关税尤其适用于加拿大冰球杆、葡萄酒、蜂蜜、假发及其他商品。据该媒体称，这是首次使用这一已有96年历史的法律条款征收关税。

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原告方的论点

诉状称，第338条是一项与报复性关税政策有关的规定，后续立法据称实际上已将其废除。Gellert Global Group由Liberty Justice Center代理。

该法律组织此前曾在美国最高法院成功挑战特朗普所谓的对等关税。今年2月，法院撤销了这些关税，美国政府目前正向进口商退款。CNBC估计，联邦政府通过这些关税征收了约1660亿美元。

Liberty Justice Center还代理另外两起诉讼，称特朗普不当利用法律实施大范围关税。白宫没有立即就这起新诉讼发表评论。

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